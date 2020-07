La carta de Juana Viale: "Jamás atentaría contra la democracia"

La conductora y nieta de Mirtha Legrand recogió el guante y en el inicio del programa este sábado leyó una carta que escribió de puño y letra.

"Esta semana recibí muchos agravios y por eso quiero expresarme a través de una carta", arrancó Juanita. Y continuó: "No soy una operadora política de ningún espacio, soy una ciudadana más".



"Me duelen la pobreza, los abusos, los jubilados, los animales maltratados, me duele la grieta. Quiero una argentina unida y en libertad. Soy una amante de la libertad", apuntó Viale.

"Para enfrentarme o descalificarme, primero hay que conocerme. Jamás atentaría contra la democracia, porque nací en ella, vivo en ella y ojalá muera en ella", sentenció Juanita.