La China e Icardi juntos en las compras navideñas

En la noche del lunes, Yanina Latorre, reveló en "LAM" (América TV) que el futbolista del Galatasaray y la actriz y cantante habrían pasado juntos todo el día realizando las compras navideñas“Hoy se fueron de compras juntos, en la camioneta de ella, con todos los chicos atrás. Ella salió con un montón de bolsas”.

La periodista reveló que intentó contactar al ex marido de Wanda Nara, para perdirle más detalles de la salida, pero no tuvo respuesta. “Le volví a escribir, pero no me contesta” explicó Yanina, dando a entender que ese silencio no hacía más que confirmar esta incipiente relación.

Yanina Latorre no solo brindó la información en el programa de Angel de Brito, ya que también usó utilizó su cuenta de Instagram para revelar los detalles “En este momento, Mauro y La China están haciendo compras navideñas juntos. Van en la camioneta de ella, con sus hijos en el asiento de atrás”. Esta situación demostraría que el lazo entre los protagonistas de esta historia se estaría afianzando, y no se tratarían de encuentros casuales como se sospechó en un comienzo.

Mientras Wanda Nara publicaba en su Instagram las imágenes una videollamada con Francesca e Isabella, sus hijas con Mauro Icardi, la panelista de "Cortá por Lozano", Vicky Braier -más conocida por Juariu- detectó un detalle que le llamó la atención especialmente un cerco blanco en el jardín -en la casa que alquila el futbolista- que coincidía con las imágenes que había subido previamente la China Suárez en sus redes sociales.

“Videollamada con las hijas y pienso que las nenas estarán en la nueva casa de Mauro. Es muy fuerte, pero si mi ojo no me falla, cosa que no me sucede, creo que por mis investigaciones es en la casa de la China” afirmó Juariú en el programa de Verónica Lozano.

La pregunta que flota en el ambiente es saber cual será la reacción de Wanda Nara cuando compruebe todo esto. Sin dudas, tendremos otro escandaloso capitulo en esta historia de desamor