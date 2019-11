La China Suárez confirmó su separación de Benjamín Vicuña

Quien logró que La China hablara fue Angel De Brito, el conductor de Los Angeles de la Mañana (El Trece) y contestó hasta el lance de la joven actriz española, Elena Rivera, a su pareja Vicuña, con quien graba la miniserie en su país natal, Chile, Inés del Alma Mía.

"Fueron muchos años y el porqué queda en la intimidad, nunca conté muchas intimidades ni Benja tampoco. Pero hay mucho amor y todo es posible, hay que sentarse, hablar y barajar", deslizó la actriz que están las puertas abiertas a una reconciliación. No es definitivo, pero lo parece.

"No hubo terceros para nada. Para nada. Tuvimos una relación hermosa, de mucho respeto, cariño. Lo adoro, es un padrazo, ha sido un novio espectacular. Hay muchas cosas que tenemos que charlar", aseguró ante la consulta de Ángel de Brito.

Sobre una segunda oportunidad todavía es muy pronto para hablar: "Sí, estamos separados en este momento -confirmó Suárez- pero no es algo definitivo, ni mucho menos, tenemos mucho amor y una familia muy linda que nos ha costado mucho; así que por el momento estamos separados pero no sabemos qué pasará el día de mañana".

Luego se refirió al intenso año laboral afectó a la pareja. "Benja tiene un ritmo bastante difícil de llevar, pero tiene que disfrutar", contestó sobre la agenda del actor, quien además de Argentina, Tierra de Amor y Venganza (El Trece) hizo teatro con la obra Terapia amorosa en teatro. "Siempre lo apoyé, soy bastante individualista en ese sentido, es un actor reconocido en muchos países y me parece perfecto. Trabaja mucho y tiene muchos hijos para mantener, no se puede tomar un año sabático", remató con una enorme sinceridad.

Sobre el llamativo posteo en las redes sociales de la joven actriz española, Elena Rivera, en el graficó su admiración por Vicuña con una foto de Vicuña de una gran elegancia y con emojis de corazones y la frase que sonó a un lance: "Sex Bomb", La China contó: "Yo lo vi y hablé con Benja, porque a mí también me llamó la atención, pero creo que no lo hizo con mala intención. Fue más como una humorada. Tal vez ella no sabía que en Argentina se habla mucho de Benjamín y de mi, pero me dio pena, pobre, porque ella también tiene su novio y su historia. De todas maneras le pidió disculpas a Benjamín".

Por ahora Benjamín Vicuña sigue instalado en Chile por compromisos laborales y tiene pensado darse una pasada este viernes por Argentina para festejar su cumpleaños junto a sus hijos. El actor no salió al cruce de las versiones, desde su Chile Natal se dedicó a publicar en las redes sociales fotos de paisajes de su país.

Los dos se conocieron en el rodaje de El Hilo Rojo y el enamoramiento fue fulminante en 2015. Vicuña estaba en crisis con pampita, pero no se separaba hasta que todo explotó por los aires la relación clandestina ya no se podía sostener. De este nuevo amor nació Magnolia.