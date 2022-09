La China Suarez habló de todo y de todos

La actual pareja del trapero Rusherking, contestó las preguntas de sus seguidores sobre música, astrología, amores y temores, pero ante la insistencia de las consultas sobre su separación de Vicuña, la China reflexionó: "A veces se termina el amor. Se terminan las relaciones".

Sin mencionarlo en ningún momento, continuó con su explicación: "En el tema de las relaciones te dicen 'ojalá te dure' o 'fracasaste'. Para mí fracasar es estar en una relación en la que uno no es feliz, o el otro no es feliz”.

Tras casi seis años de relación y con dos hijos en común -Magnolia y Amancio- Eugenia China Suárez siguió reflexionando sobre las relaciones de pareja, sin nombrar directamente su ex: “No importa si dura un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, mientras uno sea feliz y sea un vínculo sano, que te sume. Para mí no es un fracaso. Para mí fracasar es permanecer en un lugar en el que no soy feliz”.

De novia con Thomás Nicolás Tobar, conocido en el ambiente como Rusherking, la actriz confirmó que sigue en pareja el músico -y muy feliz-, ante posibles malos entendidos de sus dichos.

Ante la consulta de sus fans "¿Qué opinás de María Becerra?" -exnovia de su actual pareja- respondió contundente: "Es una mega artista. La rompe, no sé por qué piensan que pienso otra cosa. Me encanta su música". Así dejó en claro que no tiene ningún problema ella a pesar de que trapero no terminó su noviazgo en los mejores términos.