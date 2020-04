China (Suárez) es la mejor compañera que me podía tocar para atravesar esta etapa. Estoy tratando de seguir los consejos de UNICEF de escuchar a los niños y sus problemas" contó Benjamín Vicuña elogiando la relación con su mujer, madre de su hija menor, Magnolia.

Cuidadosa de su intimidad, después de semejante declaración pública del chileno, la actriz le dedicó un espontáneo mensaje de amor a Benjamín, junto a una foto en la que se los ve abrazados. "Él siempre está, contiene, apoya y sostiene", escribió la China en Instagram, enamoradísima.

Pocos días atrás, Suárez también le había dejado un piropo encubierto al actor, en uno de los tantos comentarios que cosechó una postal que publicó Vicuña, alusiva a su edad y a la cuarentena. "Día 40 / 40tena", escribió. Al ver el post de Vicuña, la China expresó: "¿Dormís en formol y no me lo comentaste?" Claramente la tormenta pasó y hoy el aislamiento y la cuarentena parece que sirvieron para recuperar no solo la convivencia, sino que además ambos se la pasan a puro mimos.

Pero eso no los aleja de la realidad y el actor también habló de este momento que le toca vivir alejado de su familia. Hablando por la Once Diez, Vicuña comentó también que "me preocupa mucho que la gente se tome esto a la ligera por eso quise ser muy directo dando un mensaje con lo que yo había vivido" y agregó sobre la pandemia que "ojalá podamos escuchar y dar por un tiempo el orden que corresponde a la salud, el estado, la ciencia y la naturaleza". Los fans de la pareja están chochos, ellos están juntos nuevamente.

