Marcelo De Bellis: "Erica nos dejó en off side como si no importara nada"

De Bellis se hizo eco del enojo que apenas esbozó el sábado pasado Florencia Peña sobre la declaración de Erica en redes sociales el viernes pasado al afirmar que la producción (RGB, Gustavo Yankelevich) la dejó afuera del proyecto teatral. El actor subrayó que Rivas tuvo "una serie de diferencias ideológicos y económicas con la producción. A mí me consta que ella habló personalmente con Yankelevich, Francella, Peña y tuvo una llamada a Canadá con Luisana Lopilato".

Hasta fin de año se creía que estaba todo encaminado para la firma de contrato: "A fin de año recibimos un mensaje de salutación y se creía que era una formalidad la falta de firma del contrato. Nosotros (por Francella, Peña, los hermanos Lopilato, Luisana y Darío, Marcelo Debellis) lo habíamos firmado entre agosto y septiembre del año pasado. Una cosa es ser actor y otra es no estar cómodo con el producto. Ella habló con los autores (Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón) ,y se hicieron algunas correcciones y uno de ellos le puso un límite: 'No se puede arreglar algo que no está roto'".

El actor pasó en blanco esta expresión: "No se puede cambiar el ADN de un programa. Uno puede pensar que seguir mostrando a alguien machista pueda atrasar 20 años. Pero el que no lo quiere ver, cambia de canal o no saca la entrada. El fan quiere ver Casados con hijos. No podés darle otra cosa. Y si no estás cómoda con el producto, no lo hacés. Yo doy fe que Erica no escribió su defensa en las redes sociales con algún vestigio de malicia. Pero es cierto que deja al resto del elenco pegado, que no tenemos el mismo compromiso que ella sobre la movida feminista. Todos estamos tristes con su ausencia porque la queremos".

En Intrusos se barajó nombres para el reemplazo de María Elena, entre ellas: Jorgelina Aruzzi y Mercedes Funes, ambas del riñón de Yankelevich, suena muy fuerte Paola Barrientos quien da casi perfecto con el perfil y también se tiró el nombre de Muriel Santa Ana.

Pero ayer en la web de Laubfal.com Gustavo Yankelevich dejó en claro que no habrá reemplazo alguno: "No quiero que se mienta, no estamos pensando en nadie" y sobre la salida de Erica Rivas remató: "No estaba dispuesta a cumplir con la demanda del público haciendo tres funciones diarias, aunque le aseguramos total comodidades en camarines amplios, con todas las posibilidades de descanso y confort".

Por lo pronto, el actor quien pensó en renunciar a su papel tras la separación de Erica Rivas del elenco por "cuestiones éticas" y Yankelevich se negó, remató. "No estamos despidiendo a un mártir. Me parece raro que la hayan despedido por Whatsapp. Más bien creo que es el resultado de muchas reuniones previas. Esto es un equipo, y todos estamos tristes y enojados pero el 15 de enero vamos a salir a golear aunque no esté el 9, que es Erica. Es simplemente una obra de teatro y no una causa nacional"’.