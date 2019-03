Nicole se encuentra en El Calafate, en una campaña internacional. Se fue con su hija Allegra y difundió una imagen con ella, más un escrito que dice: “Tener 3 hijas no es tarea fácil, el trabajo, las obligaciones diarias, los viajes, el colegio, hacen que sea muy difícil dedicar el tiempo deseado a cada una. Por eso decidí el año pasado hacer ‘mini viajes’ con cada una, para disfrutar ‘madre e hija’. La primera vez fue con Indiana a Traful y ahora le tocó a Allegra al Calafate. Experiencias únicas, inolvidables y llenas de amor! A donde le tocara a Sienna ?”.

Muchos fueron halagadoras con sus comentarios, pero una usuaria no tuvo piedad. “Y si todas tuviéramos machos con plata o la plata que le sacás al padre de las niñas, todas viajarían. Las niñas necesitan amor cotidiano”, le expresó. La modelo respondió con enojo: “Las pelotudeces y cosas inexistentes que hay que leer no dejan de asombrarme. ¿Te pagan por seguirme y decir pavadas?”.

María Vázquez, esposa de Adolfo Cambiaso, publicó fotos en bikini y uno le escribió: “Una vergüenza. Cómo siendo madre y esposa de un caballero, que es el que te salva, te animás a sacarte una foto tan horrible. Sos un esqueleto viviente”. María le contestó: “Obviamente te voy a eliminar por tu incoherente e irrespetuoso comentario”.

Hubo más críticas: “Estás muy flaquita”, “No me gusta, me da impresión. Parece enferma”, “Una malla enteriza le quedaría mejor, esa panza ya es de vieja”. Ella se defendió: “Estoy no, soy (flaquita) y tengo mucha salud, la cual le agradezco a Dios y lo ayudo. Si entendieran no verían huesos, verían fibras y músculos en un cuerpo de contextura delgada”.

Por último, Mica Viciconte subió una foto en la pileta y escribió: “Durante tiempo recibí comentarios sobre mi cuerpo. Que si era gorda, flaca, masculina... De ahí vinieron apodos como ‘vacaela’ ‘tucán’ ‘macho’ que hasta ahora siguen. Pero son cosas a las que no le doy mucha importancia. Mi cuerpo es amado y adorado por la única persona cuya opinión importa: YO. Hay estereotipos que a la larga nos terminan lastimando”. Eso generó reacciones negativas (de hombres) que señalaban que son las propias mujeres quienes la critican.