La ex de Cacho Garay se solidarizó con la mujer que denunció al humorista

“Viví una experiencia muy similar a la de Verónica”, comenzó contando la mujer en Intrusos, programa que se emite por la pantalla de América TV. Luego, agregó: “No viví la aberración sexual que ella cuenta porque fue en otro contexto, nosotros éramos familia, teníamos un hijo entonces vivíamos otra historia y era muy confuso todo, pero sí viví golpes y violencia verbal”.

Sabina estuvo en pareja con Garay durante más de 11 años y reveló que muchos de los abusos que sufrió ocurrieron “en una época en la que a Cacho le iba excelente y llenaba teatros”.

“Hoy estoy acá por eso, porque aún mi familia me pregunta si es cierto... El 80% de la historia que cuenta Verónica yo la viví”, aseguró.

Andrea contó que no tenía mucha relación con Verónica: "Alguna vez tuve la oportunidad de cruzármela y decirle: ‘Salite de acá, no creas lo que te dice, no vas a ser famosa ni vas a ser una gran cantante, sos joven y podés vivir la vida al lado de otra persona’. Pero no me escuchó. Ella estaba deslumbrada. Me deslumbré yo a los 30 años de él por qué no iba a hacerlo ella a los 20″.

“Es triste esta situación porque él es un violento que no merece tener éxito, y como padre también deja cosas qué desear”, dijo Sabina.

cacho-garay-y-esposajpg.webp Cacho Garay fue denunciado por Verónica Bracamonte, su ex pareja.

"Sufrí varias situaciones de golpes"

También admitió que si bien durante muchos años decidió callar su dura historia “para resguardar a mis hijos”, ahora rompió el silencio “para limpiar su nombre y que la gente decida si lo que dice Verónica es verdad o mentira”.

“Sufrí varias situaciones de golpes. Tuve problemas en un tímpano, también en el tabique... La primera vez fue cuando estaba a punto de nacer mi hijo, en 2003, por una discusión en el departamento que él alquilaba en su primera temporada en Villa Carlos Paz. Hubo manotazos. No me hizo nada tan tremendo, pero me volví a Mendoza”, recordó la mujer.

“Él le decía a todas las personas que yo me había enganchado con él para tener un hijo y vivir bien y eso no es así. Yo no soy su primera mujer, soy la tercera...”, reveló. “No me hubiera gustado nunca hablar de esta cuestión, pero es como terminar con este ciclo, por fin poder contar lo que me pasó”, cerró.