El comediante fue detenido el 12 de abril en la localidad mendocina de Luján de Cuyo por una denuncia que presentó su esposa por violencia de género. Al día siguiente, luego de que la Policía hiciera un allanamiento en su vivienda en el que secuestró cinco armas de fuego, dos de las cuales estaban aptas para su uso y no estaban declaradas, Garay quedó imputado por el delito de “tenencia ilegal de arma de fuego y amenazas agravadas por mediar violencia de género”.

Después de la primera imputación, sin embargo, recuperó su libertad mediante el pago de una fianza y se le impuso una exclusión de la vivienda que compartía con su pareja.

"Recuperó la libertad el señor Garay, se ofrecieron las garantías necesarias y se ofreció una fianza a los fines que el fiscal tenga el aseguramiento del imputado en el proceso", señaló entonces su abogado defensor, Daniel Romero.

Esta semana, la causa avanzó con nuevas pruebas y el fiscal que lleva la instrucción, Daniel Carniello, amplió la imputación al comediante y dispuso la prisión domiciliaria.

Entre otros elementos, tuvo en cuenta las recientes declaraciones que dio la víctima durante una entrevista televisiva, en la cual contó que el humorista la obligaba a tener relaciones sexuales con otras personas, que solía retenerla contra su voluntad, y que la había amenazado de muerte.

"Abusó de mí de todas las maneras posibles. Cuando yo intenté escaparme, él me decía que me iba a matar. Me decía: 'yo conozco a un montón de personas, nadie te va a creer'", manifestó la expareja del cómico en diálogo con Intrusos (América).

"Yo tomé fuerzas ahora para habla porque mi vida corrió peligro, él intentó matarme. Estoy destruida. Naturalicé todos los abusos y situaciones de violencia. Atentó contra mi vida durante 13 años", agregó.

"No tengo palabras para lo que acabo de ver, la gente está influenciada y nosotros sabemos por quién, pero eso lo va a hablar el Doctor Romero", respondió el humorista en diálogo con A la Tarde (América).

"No sólo no es cierto lo que dice, sino que es un espanto. Me acaba de llamar una señora que trabaja conmigo y ofreció declarar a mi favor incluso", se defendió.