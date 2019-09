Susana Herrera contó en el ciclo Pamela a la Tarde (América) que "mi caso ha sido un caso del que nunca se quiso hablar y cada vez que él se expresa como lo hizo ayer, yo vuelvo a revivir mi propia historia. Yo fui víctima de Gonzalo Bonadeo. Lamentablemente viví muchas situaciones de violencia. En el 2003 no era como es hoy, yo denuncié a mi marido cuando mis hijas tenían 10, 8 y 5 años. Que un hombre te pegue, te lleve puesta con una camioneta... no tienen ni idea las cosas que me hizo vivir".

Hoy Herrera superó parte de su depresión: "Después de quince años estoy distanciada de mis hijas porque ellas lo defienden. Nosotros tuvimos un divorcio terrible. Bonadeo me apartó, me mató, me impidió visitarlas. Les ha dado todo económicamente y las ha cuidado, pero lo peor que hizo fue haberles matado a la madre".

Susana señaló que vivió un infierno al lado de Bonadeo: "Yo intenté suicidarme por todo esto. Cuando iba a ver a mis hijas él muchas veces no me dejaba verlas. Hace tres años que no les puedo dar un beso a ellas. El nunca me permitió decirles a mis hijas que cuando ellas dormían su papá no estaba en la casa. Ellas no se acuerdan de su papá haciendo abandono de hogar y la más chiquita diciéndole ‘papá no te vayas’. No saben de los golpes que yo recibí". Sobre el descargo que realizó Bonadeo sobre Caniggia, Susana consideró: "Me hizo revivir un montón de cosas y creo que ese es su pensamiento. Es muy triste porque desestima a la que denuncia".