La familia Gucci contra la película House of Gucci

rs_1024x759-210310060443-1024-Adam-Driver-Lady-Gaga.jpg Adam Driver y Lady Gaga en House of Gucci

"La producción de la película no se molestó en consultar a los herederos antes de describir a Aldo Gucci - presidente de la compañía durante 30 años [interpretado por Al Pacino en la película] – y a los miembros de la familia Gucci como matones, ignorantes e insensibles a la mundo que los rodea", se lee en el comunicado donde además agregan: “La de los Gucci es una familia que vive honrando el trabajo de sus ancestros, cuya memoria no merece ser perturbada en función de poner en marcha un espectáculo que falsea los hechos, y que no le hace justicia a sus protagonistas”.

Embed

“Esto es extremadamente doloroso desde un punta de vista humano, y un insulto al legado sobre el cual la marca está cimentada hoy en día”, continua el comunicado firmado por los herederos de Aldo Gucci. Asimismo declararon estar totalmente en desacuerdo con la representación de Reggiani (Lady Gaga) y sobre su rol de "víctima que intenta sobrevivir en una cultura corporativa masculina".

rs_1024x759-211102131137-1024-Lady-Gaga-House-of-Gucci-3.jpg Lady Gaga como Patrizia Reggiani - House of Gucci

"Esto no podría estar más lejos de la verdad", detallaron al explicar que antes del final de la asociación de la familia Gucci con la empresa en 1993, el negocio era una "empresa inclusiva".

"Hubo varias mujeres que ocuparon cargos importantes en Gucci. Ya fueran miembros de la familia o no, como la presidenta de Gucci America, la directora de relaciones públicas y comunicaciones globales, y un miembro de la junta de directores de la empresa Gucci America", señalaron.

"Gucci es una familia que vive honrando el trabajo de sus antepasados, cuya memoria no merece ser perturbada para escenificar un show que es falso, y que no hace justicia a sus protagonistas", concluyó el comunicado, agregando que los "integrantes de la familia Gucci se reservan el derecho de tomar medidas para proteger el nombre, la imagen y la dignidad de ellos mismos y de sus seres queridos".