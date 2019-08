La guerra total de Mariana Nannis y Claudio Caniggia separa a los hijos

Quien habló en LAM fue Alex, el hijo de la pareja, quien tuvo fuertes palabras para con su padre y que no dudó a la hora de ponerse del lado de Mariana. "Estoy de parte de mi mamá. Siempre", aseguró el protagonista de Caniggia Libre en diálogo con el ciclo de El Trece, y sobre las repercusiones de la visita de Nannis al living de Susana agregó: "Solo me molesta que hagan que mi vieja es una mentirosa o que es la mala y Burlando la ensucia cada vez más".

Cuando lo consultaron sobre si él sabía lo que había pasado entre sus padres, dijo: "Hace varios años que ella viene mal, de chico sí vi cosas. Yo estoy bien y ella sabe lo que hace. Ella es una mujer impresionante, es mi vieja y la amo". Además, contó que en su casa su madre es "una mujer tranquila que cocina y está siempre con su familia".

Al ser consultado sobre los dichos de Nannis en los que recordaba que hace doce años, tras una discusión con el ex futbolista, perdió un embarazo de dos meses y medio, el mellizo de Charlotte prefirió no opinar. "Es feo eso", fue lo único que atinó a decir. Pero donde sí se la jugó fue en la opinión con respecto a la relación con el Pájaro y aseguró que no hay retorno. "No hay perdón por ahora, yo no hablo con él hace tres o cuatro meses", dijo al cerrar el tema.

Anteriormente, había usado su cuenta de Twitter para referirse a lo ocurrido: "Burlando tratando de loca a mi madre y como siempre desestimando a la víctima por ser mujer. Yo sé lo que viví. Y nadie más lo sabe. Mamá, siempre contigo", escribió. Y enseguida aclaró los rumores sobre que su padre es quien lo mantiene, tanto a él como a su hermana. "Por si piensan que mi padre me mantiene. Las pelotas grandes que tengo me mantienen. Desde los 19 que vine a la Argentina, al Bailando, me mantengo solo. Tengo mi propio programa, en el que ya hice tres temporadas, y me va muy bien", agregó.

Mientras tanto, la situación del Pájaro en cuanto al divorcio se complica. Es que él dijo, por intermedio de su abogado Fernando Burlando, que estaba separado de Mariana Nannis desde hacía más de un año y esto para que no se lo pueda acusar de adulterio teniendo en cuenta la nueva pareja que lo acompaña. Pero Angel de Brito compartió fotos de un almuerzo en el hotel Alvear de Claudio, Mariana y Charlotte y mostró dos videos en los que se puede ver a la expareja pasando un buen momento juntos. En las imágenes se puede ver cómo una insistente maquilladora brasileña les pide un saludo en un video para un amigo y las imágenes son de hace unos meses. De Brito también puso al aire nuevas fotos donde se ve a la entonces pareja disfrutar de una comida con amigos en una parrilla de San Telmo.

Este dato es más que relevante ya que en el caso de que se lleve adelante el divorcio y se compruebe que el Pájaro en realidad estaba conviviendo con Mariana cuando se fue a Brasil con la modelo Sofía Bonelli, entonces le resultará muy difícil comprobar que no engañó a su ex. La guerra sigue y habrá más capítulos.