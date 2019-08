What If...? | Cinco ucronías que nos gustaría ver en esta serie de Marvel

Como parte del universo cinematográfico de la Casa de las Ideas, Disney + adaptará algunas de las historias de esta saga de cómics que se atrevió a alterar varios hechos en la vida de los superhéroes y villanos más famosos de la editorial

Las ucronías son un ejercicio literario irresistible. En el mundo de los cómics, estas reconstrucciones ficticias alcanzaron su esplendor cuando Alan Moore imaginó a Richard Nixon perpetuado en el poder en Watchmen (1986-1987). Pero este tipo de relatos no solo se alimentan de cuestiones históricas. A lo largo de la extensa colección What If… The Watcher nos presentó realidades alternativas que modificaron algunos de los hechos que marcaron a los héroes y villanos de Marvel.