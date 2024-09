La hija de Amalia Granata y Cristian Fabbiani confesó que hace cuatro años que no ve a su papá

La joven afirmó que “no ve mucho” a su papá y se distanciaron “hace cuatro años aproximadamente” y agregó: “Pienso que la gente no cambia, mi mamá no me dice nada, no me cuenta cosas del pasado ni del presente”.

“Ya no soy la chiquita que tiene seis años y no entendía nada cuando se peleaban en la televisión. Siento que realmente, ahora soy yo la que sabe y entiende”, afirmó en una entrevista para Telefe Noticias (Telefe).

Sin embargo, reveló que se comunica con la familia Fabbiani: “Hablo con mis dos tías y mi abuela. Nos decimos feliz cumpleaños. Y a mis primos que los re quiero, también”. Uma no guarda rencor ni resentimiento hacia el Ogro, en la entrevista dijo que estaría dispuesta a recomponer el vínculo si su padre volviera con otra actitud.

La adolescente que practica hockey, se refirió a la actual pareja de su mamá, el empresario Leo Squarzon, con quien la diputada contrajo matrimonio el año pasado. “Es re buena onda conmigo, ahora lo siento como un papá, es el rol que tomó en casa. Me educó durante los ocho años que lleva con mi mamá”, explicó.

“Yo siento que si él no estaría, me hubiesen faltado hábitos y disciplinas que hoy tengo. Siento que me enseñó un montón”, concluyó.