Alex Caniggia y Furia anunciaron el final de su programa de streaming

La polémica exparticipante de Gran Hermano, quien decidió renunciar a Telefe, y el hijo del exfutbolista conducían el stream Toda por el canal Carajo, caracterizado por ser de ideología libertaria, es decir, afín al gobierno de Javier Milei.

Así fue como el “Nieto del viento” confirmó el cierre del ciclo. “Todo tiene un final, y este programa hoy culmina, con la música y la ropa que me fascina. Al hater le digo que no sea tan bobina, porque próximamente me verá en la TV pero no será en la Argentina”, dijo.

El contenido no superaba los 3 mil views y en las últimas semanas llegó a bajar a 1,9 de viewers, de acuerdo con las mediciones. “La gente piensa que vamos a llegar a los 50k en dos meses y en un proyecto nuevo eso no va a pasar”, lamentó Alex.

La despida de Furia

Por su parte, Furia les dedicó un mensaje a su público: "Gracias por existir, gracias por estar ahí al top, por encender la pantalla, por pararse ahí de 19 a 21 horas. También gracias por siempre estar, porque capaz no están en el horario pero miran el link el fin de semana, están contentos con nosotros porque no nos quieren ver separados porque a mi me llegan un montón de mensajes agradeciendo que estoy ahí. Pero todo lo bueno en algún momento se termina y la mejor manera de hacerlo es brindándoles amor y humor, como siempre lo hacemos. Un saludito también para todos los haters del ort* hijos de put*".

Finalmente, Alex contó que los depara para el futuro: "Se vienen cosas amiga y no se vienen nacionales, se vienen cosas internacionales, en euros. Otro nivel, los que pueden pagar. Lo nacional nos queda chico, Argentina nos queda chico. Gracias por bancarnos estos dos meses".