La historia del nieto de Martín Karadagian: modelaje y lucha libre

Al día de la fecha, además de ser modelo, el adolescente entrena lucha libre desde los tres años, inspirado por su abuelo, estrella de Titanes en el Ring. “Me gusta mucho entrenar. Me cuido, como de forma saludable”, contó en diálogo con ¡Hola! Argentina.

En un fragmento de la entrevista, el joven habló de Martín Karadagian, su mayor inspiración en la vida. “Creo que todavía no termino de ser consciente de lo que fue mi abuelo. Estoy siguiendo su legado, pero no sé si voy a ser igual. Me gustaría tener mi propia impronta. Ojalá las futuras generaciones puedan volver a vivir lo que fue Titanes en el Ring”.

Por último, agregó: “Nunca me voy a comparar con mi abuelo porque fue una persona inalcanzable, es imposible llegar a su nivel. En una época donde la televisión era en blanco y negro, él le hacía creer a la gente que el caballero rojo era rojo… Yo lucho, pero creo que es muy difícil volver a hacer algo como lo que hizo él, tanto en la lucha como en lo que generó en tanta gente”.

¿Quién fue Martín Karadagián?

Martín Karadagián es su nombre artístico, pero originalmente se llama Martín Karadayijan. Fue un deportista, luchador profesional y actor argentino. Se lo conoce por ser el creador y protagonista del Titanes en el Ring, un programa de televisión que estuvo al aire por primera vez en 1962.

Titanes en el ring fue un programa de televisión argentino. Era un espectáculo de lucha libre, originalmente emitido por Canal 9 los domingos a la noche, aunque pasó por otros estudios. Fue uno de los primeros productos televisivos del país en producirse en color, con el objetivo de exportarlo al resto de América Latina.