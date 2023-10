La Joaqui reveló que está saliendo con un famoso futbolista internacional

"Cuando tenía 15 años, mi hermano tenía un póster de un futbolista que yo decía: ‘Este tipo es el p... amor de mi vida’. Ahora, a dos años de cumplir los 30, me contestó una historia (de Instagram). No lo podía creer", comentó la jurado de "Got Talent Argentina".

Cómo empezó el romance entre La Joaqui y el futbolista

La Joaqui fue más allá con su relato y dio algunas pistas sobre su nuevo amor: “No quiero decir su nombre, todavía lo estoy conociendo. Si lo cuento ahora le van a poner tanta energía encima que me lo van a quemar. Aclaro que no es nadie de la Argentina. Tengo muchos amigos que juegan al fútbol, me han involucrado con muchos, pero ninguno de ellos es y no tuve nada con ellos”.

"Si digo quién es o de qué país es, dan los números de mi adolescencia. Me escribió y yo me dije que tenía que actuar natural, porque es el amor de toda mi vida. Cómo hago para que esta persona no se dé cuenta. Me sorprendía la confianza con la que me escribía. Lo que me dijo me confirmó que es el p... amor de mi vida", expresó la cantante al conductor Andy Kustenzoff y los otros invitados del programa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La joaqui (@lajoaqui)

"'Yo estoy muy tranquilo con conocerte a vos porque la energía no miente’, me dijo. Almorzamos juntos en otro país, no puedo decirlo. Le dije en el almuerzo que estaba re nerviosa, que soy argentina, que somos re futboleros y que no era por interés sino que realmente lo quería conocer desde los 15 años. Es como que el mundo conspiró", agregó.

Visiblemente enamorada, La Joaqui definió el encuentro con el futbolista como "la mejor cita" de su vida. "Me pareció la persona más sencilla, jodona. Me estoy conociendo, vive afuera, pero es cerca. El proceso de noviazgo lleva un montón. Es la persona más copada e interesante que conocí. Te juro que nunca nadie me besó así en mi vida”,

Tal como se esperaba, en las redes sociales comenzaron las teorías sobre quién podría ser el futbolista que le robó el corazón a la cantante y los indicios indican que podría tratarse del colombiano James Rodríguez, que actualmente se encuentra en San Pablo, de Brasil.

Además, el volante ofensivo tiene 32 años, dos menos que La Joaqui. Otra de las “pruebas” que aportan los usuarios en las redes tiene que ver con que ambos se siguen en Instagram, el lugar en el que comenzaron a intercambiar los mensajes. La Joaqui aún no confirmó si “el amor de su vida” es James Rodríguez, pero expresó al aire que en las próximas semanas llegaría el anuncio oficial.

destacó.