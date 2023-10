Jesica Cirio habló de su separación con Martín Insaurralde: "Es una traición muy fuerte"

Lejos de hacerse un lado, Jésica estuvo el domingo al frente de la conducción de La Peña de Morfi y fue nuevamente entrevistada, esta vez por Georgina Barbarossa, que fue bastante incisiva con sus preguntas porque, según aseguró, “la gente se quedó con una sensación de que no pudiste decir todo”.

“A veces se pide que diga no sé qué. Estuve casada 10 años confiando en esa relación y esa es mi verdad, es lo que viví. En principio fui feliz, en los últimos momentos la relación fue decayendo por no tener tiempos cada uno o porque quizás empecé a notar cosas en él que ya no me hacían bien, cosas de nuestra intimidad que no me hacía bien y no me daban seguridad y en ese momento decidí irme”, comenzó a explicar Cirio.

Sobre el trabajo y los ingresos del político, la conductora destacó que no vio nada raro: “Él era político como era de público conocimiento y yo trabajaba todo el día. Nos encontrábamos a la noche y cenábamos, ahora si se pretende que yo diga si vi algo ilegal, la realidad es que no lo vi”.

“Yo trabajé para marcas nacionales e internacionales y siempre tuve la suerte de poder vivir bien. Nunca dejé de trabajar desde chiquita. La información que él me daba es que los viajes eran por laburo. Para el nivel de vida que yo siempre llevé, los viajes que hacíamos eran algo dentro de mi normalidad. Yo siempre me bancaba mis cosas, mis gastos y mis viajes. Aunque también había gastos en común. Quiero que quede claro que mi vida no cambió en absolutamente nada después de casarme con él. Lo que se vio en los videos no era la vida que llevaba conmigo. Nunca vi una ilegalidad en nada de lo que estaba haciendo”, remarcó la modelo.

Tras la publicación de las fotos de Insaurralde con Clerici, Cirio lo llamó para pedirle explicaciones, pero él se enojó y la bloqueó: “Sentí que todo era mentira, que lo que viví estos años era mentira, fue muy frustrante, una traición muy fuerte. Fue muy angustiante -la infidelidad- sentí mucha defraudación, mucha frustración”.