La lapidaria respuesta de Yanina Latorre a la China Suárez y Mauro Icardi: qué dijo

“El nivel de obsesión de esa señora no es normal, todos los días una mentirita nueva, pero después llama tu abogada al mío para pedirle por favor que arreglemos, así no vamos a juicio. Nunca, jamás, voy a arreglar nada con vos. Voy a ir hasta lo último, así tenga que esperar”, había escrito la actriz en referencia a la panelista.

La influencer no se calló nada y contraatacó fuerte en contra del futbolista y la actriz. "Soy tan importante que Maurito me contesta. Amo que, en lugar de tener sexo, están pendientes de mi", inició la esposa del exfutbolista Diego Latorre. "Tengo varias preguntas. Si miento o invento, ¿por qué pierden su tiempo en dedicarme historias en su luna de miel? ¿No será que siempre digo la verdad? Por eso les duele", continuó.

“De Mauro se dijeron barbaridades, se mostraron chats, audios de él hablando con las hijas, amenazas, denuncias de violencia y de eso jamás contestó”, siguió. Y agregó: “Maurito, hijo, cuando te defendí de las exclusiones del hogar, no te vi agradecerme. Cuando dije que la nipona no te cobra tampoco”.

"Y te jode la batita. La batita de la que hablo no es de Hello Kitty y la que me contó es de tu entorno directo. Por privado te mando el chat, porque no vendo fuentes. Yo siempre hablo con fuentes directas", remarcó.

“¿Te acordás Maurito cuando Wanda decía que me pagabas? Los dos sabemos que es mentira porque sos tan maleducado que nunca me contestaste un Whatsapp. ¿Por qué crees que ahora es al revés?”, acotó.

"Te voy a decir algo Maurito, en muchas cosas te banqué y defendí, pero en muchas otras es imposible. Y lo mismo corre para Wanda, hay mil cosas en las que discrepo y pocas que le doy la razón", sostuvo.

"¿Por qué no hablás de los chats tuyos? ¿Por qué no hablás de todo lo que te acusan? Muchos programas hablando de eso, acusándote de barbaridades y te jode la batita. Lo que te debe haber secado la cabeza la nipona porque, cuando sos honesta y laburante y no te comés al marido de nadie, podés ir por la vida con la frente alta", dijo contundente.

"A la China la puedo nombrar las veces que quiera. Parece que el que escribe pelotudeces sos vos. Nunca me notificaron de nada. Para hablar, informate, como hago yo", escribió.

"Me acaban de avisar del entorno de Maurito que el problemita es que ayer a la China la mataron por la bata y ella lo enloqueció. Jajajajaja que pollerudo", señaló.

"Me das lástima posta Mauro. Desde el día 1 te banqué. No fuiste capaz de ponerme un ok en un chat y ahora ¿te hacés el vivo conmigo? No soy Wanda amor. Ponete a contestar las cosas serias y no te enganches con la batita de una mina que se queda con los maridos de todos", expresó.

"¿Qué pasa Maurito? ¿Cuando te favorece mi data está todo bien y cuando va en contra saltás? Amooor ¿sabés por qué me contestás? Porque siempre digo la verdad, no me caso con nadie. Cómo le jode a la Chinita mi existencia", aseguró.

"Andá avisándole a la China que no estoy obsesionada como ella, que se la pasa quejándose de todo lo que digo y llamando al abogado. Yo hablo de ella porque siempre es noticia su vida sexual mediática. Es mi negocio contar data y armar novelas y ella se encarga de que ocurran", se refirió a la actriz.

"La gente me pide el tema, ustedes mediatizan todo, yo lo cuento. ¿Entendés o te lo explico de nuevo? Te reitero, a mí no me asustás, ni vos ni lo que diga ella. ¿Sabés qué me asusta a mí? La falta de valores, la inmoralidad, las mujeres que se acuestan con los maridos de las amigas. Eso me da terror, sé que soy antigua", sostuvo.

Y siguió: “Fueron amantes, te separaste de Wanda, Maurito. Arrancaron en Gardiner, Tequila, conviviendo de un día para el otro, mostrando TODO, y querés que no hable? Amooor te reitero es mi negocio y soy creíble. Si ustedes se guardan nadie los nombra, les gusta lo mediático, después no aguantan los trapos".