Nació el hijo de Jimena Barón y Matías Palleiro: ¿cómo se llama el bebé?

“Nació Arturo Palleiro, hijo de Jimena Barón”, anunció la panelista Jimena Latorre en su cuenta de X. La autora de 'La Cobra' había señalado que, según los estudios médicos, esperaba dar a luz el 24 de junio, por lo que el nacimiento se adelantó. Hasta el momento los flamantes padres no hicieron comentarios.

Nacio Arturo Palleiro, hijo de Jimena Baron — Yanina Latorre (@yanilatorre) June 14, 2025

La artista había anunciado en diciembre pasado que estaba embarazada. "Dios, que también me trajo dolores, me trajo bálsamos y muchos regalos, pero este es el más grande todos, porque en algún momento, confieso, dejé de esperarlo. Mi sueño siempre fue tener una familia. Una mía. Me tocó trabajar duro para esta revancha, pero finalmente acá estamos (...) Vas a hacer papá a Matías, hermano a Momo y a mí, mamá otra vez, que nada me gusta más en la vida que ser mamá, ahora tu mamá. Te estamos esperando con el corazón desbordado de alegría y emoción. Ahora sí estamos todos. Te amamos”, expresó en aquel momento con una serie de postales familiares en las que mostró la panza.

Jimena también es madre de Morrison 'Momo' Osvaldo, de 11 años, fruto de su relación con el exfutbolista Daniel Osvaldo.

El pasado 24 de mayo, la actriz cumplió 38 años y lo celebró con una fiesta sorpresa junto a toda su familia. En ese contexto, reveló que se encontraba con poca energía para festejar su cumpleaños y agradeció a su novio por sorprenderla con dos importantes festejos.

Y el 3 de junio emocionó a sus seguidores, al publicar la carta que le escribió a su bebé. “Hoy se cumple nuestra famosa fecha ‘a término’. A tu hermano 'Momo' tuve que escribirle una carta para despedirme de la panza y avisarle que podía nacer cuando quisiera, que yo estaba esperándolo. Hago lo mismo con vos, hijo de mi corazón, por las dudas que pienses que no quiero que nazcas, ya que te disfruté tanto, pero tanto adentro de mí. Quiero que sepas que tenerte en mi panza, me hizo sentir la mujer más amada, fuerte y poderosa del planeta tierra”.

La actriz y Matías Palleiro llevan cuatro años de relación. Se conocieron a mediados de 2021, a través de las redes sociales, y tuvieron una cita fallida. Luego decidieron volver a verse y, de ahí en más, siguieron juntos.