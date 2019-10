La Mona Jiménez explicó en video por qué lo operaron

"Quiero hablar con ustedes y explicarles la verdad de la milanesa", comenzó diciendo La Mona Jiménez a través de un video que subió a sus redes sociales para llevar tranquilidad a todos sus fanáticos. El cantante dio detalles de su salud y de la operación a la que fue sometido el martes. "Hace quince días que vengo con un problemita de hemorroides", reveló. Luego de hacer una consulta con su médico, le dieron inyecciones pero los dolores continuaron y fueron cada vez más intensos.

Enseguida el cantante cordobés detalló: "Me dieron dos opciones: un tratamiento por dos meses o cirugía". Junto a su expareja y compañera de vida, Juana Delseri, decidieron que sea intervenido quirúrgicamente, ya que se trataba de algo sencillo.

"Estoy espectacular, me siento bárbaro", confesó desde el jardín de su casa. Se mostró muy feliz y más fuerte que nunca. "Esta semana no vamos a hacer baile", agregó pero la próxima podría volver a los escenarios, aunque dependiendo de lo que le digan los profesionales en un nuevo control. "No van a pensar que me van a sacar así nomás. Están equivocados", dijo en tono de broma. "Gracias por preocuparse por mí", concluyó.

El próximo 9 de noviembre la Mona tiene previsto presentarse en el Estadio Luna Park, en Buenos Aires, donde despedirá el año con el público de todo el país. "Lo voy a hacer, ya la semana que viene vuelvo a los escenarios. Quería estar este finde, pero no me dejaron, así que voy a hacer todo pero el que viene vuelvo a los bailes"; dijo el cuartetero.