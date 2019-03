"Hay un culpable y se llama Ulises Jaitt. Él baja del avión y la acusa directamente, no le saquemos responsabilidad. Él es el responsable de que Lissa esté así. El boconea, como hizo toda su vida. Boconea, boconea, boconea", señaló el conductor de Intrusos.

Y agregó: "Que vaya a la Justicia a buscar respuestas. ¿Quién es él para acusar? Ni siquiera estaba al lado de su hermana. Estaba de vacaciones. Por qué no piensa ‘¿y si hubiera estado yo?'. No le creo nada de lo que salga de su boca. Todo lo que sale de su boca es mentira. Todo. Está históricamente probado. Entonces, me da bronca que vaya con un servicio de inteligencia al lado y tire lo que tiró. Es raro".

"¿Sabemos quién es Ulises? Vamos, chicos. ¿Le vamos a creer a ese tipo? Que ensució a todos los que pudo, siempre. Debajo de la pollera de la hermana ensució a todo el mundo. Sigue ensuciando, porque es un juego que le conviene a él. Y se lo digo en la cara. Que no corra, como hizo una vez que me vio acá en la esquina", describió con dureza.

Frente a estas palabras, Ángel de Brito decidió salir en defensa del hermano de Natacha: "Si hay alguien que estuvo siempre con su hermana fue @ulisesjaitt. A mí no me lo contaron. Yo lo viví. Se amaban y se cuidaban".

Embed Si hay alguien que estuvo siempre con su hermana fue @ulisesjaitt

A mi no me lo contaron.

Yo lo viví.

Se amaban y se cuidaban. https://t.co/fUbsCaHlEZ — Angel (@AngeldebritoOk) 28 de febrero de 2019

En este sentido, no es un dato menor que el periodista de espectáculos mantuvo una amistad con la mediática durante dos décadas y conoce de primera mano la relación entre los Jaitt.

