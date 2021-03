La Mujer Maravilla festeja su 80 aniversario

En el marco del aniversario de la Mujer Maravilla, las empresas DC, Warner Bros y otras lanzan la campaña "Believe in Wonder".

Las empresas DC, Warner Bros, Global Brands & Experiences y WarnerMedia lanzaron la campaña “Believe in Wonder”, con la que dan inicio a la celebración del aniversario 80 de la Mujer Maravilla, una de las superheroínas más icónicas de los cómics, la televisión y el cine.