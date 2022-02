La "Negra" Vernaci a Jorge Rial: "Fracasado, forro, pelot.."

Todo se desencadenó después de que se conoció la decisión de canal C5N de colocar al chimentero al frente del programa Sobredosis de TV, que se emite los sábados a la noche. El ciclo antes lo conducía Vernaci junto a Juan Di Natale.

Quien dio a conocer la novedad fue Marcela Tauro: “Acá, en los pasillos de Radio Pop, una pelea fuerte”, sostuvo en el programa Intrusos.

Y añadió: “La Negra Vernaci, a los gritos con un conductor: ‘Fracasado, forro pelotudo...’. Tuvo que ir el gerente de C5N para separar a ambos”. Luego, quien terminó confirmando la discusión fue la propia Vernacci en una nota con diario La Nación.

Sin dar detalles la locutora dijo que no esperaba “el ninguneo y el maltrato ” del periodista. “No te lo esperás de alguien que te conoce”, puntualizó Vernaci sin decir las razones por las que discutieron.

Acto seguido, Elizabeth Vernaci aclaró que ella no quería seguir en el programa: “Yo les avisé que no iba a estar en el 2022. No nos habíamos sentado a hablar, pero no era la idea seguir”.