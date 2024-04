La nueva sensación vuelve a La Trastienda

En este show se recreará el espectáculo "Live Baby Live” que el grupo de Michael Hutchence y los hermanos Farris ofreció el 13 de julio de 1991, ante 74.000 espectadores, en el estadio londinense de Wembley, Inglaterrra.

Este concierto de INXS realizado durante la gira del "Summer XS Tour” fue grabado y se convirtió en su primer álbum en vivo "Live Baby Live" -también se lanzó una versión en video con el mismo título-,que se lanzó el 11 de noviembre de 1991 y alcanzó el Top 30 de los álbumes de Australia y el Reino Unido.

El show del próximo viernes 5 de abril en La Trastienda, New Sensation ofrecerá una perfecta oportunidad para revivir la experiencia INXS en vivo, no solo con su música, sino también con el dress code -vestimenta- del show en Wembley 91, el vinilo de su chaqueta característico en el comienzo del show, sus botas negras estilo militar, camperas de cuero, remeras de lycra, chupines a raya y ese look único de Michael Hutchence, interpretado por Luciano Giri, líder de la banda.

En el concierto de New Sensation en La Trastienda, no faltarán los clásicos como "Suicide Blonde", "By My Side", "Never Tear Us Apart", "Mystify", "Disappear", "Original Sin" y "Need You Tonight", entre otros éxitos de INXS.

La banda está integrada por: