Pese al éxito que fue en taquilla, quedó fuera de competencia "La odisea los giles" de Sebastián Borensztein. El film fue protagonizado por Ricardo Darín, Luis Brandoni y gran elenco, y retomaba la crisis del 2001 en la que se vio sumergido nuestro país.

ADEMÁS:

De esta manera, la única película hispanohablante que quedo nominada fue la cinta española "Dolor y Gloria" de Pedro Almodovar. Además la semana pasada logró la nominación a los Globos de Oro

Esta competirá con "Parasite" de Corea del Sur, "Atlantics" de Senegal, "Beanpole" de Rusia, "Corpus Christi" de Polonia, "Honeyland" de Macedonia, "Those Who Remained" de Hungría, "Les Misérables" de Francia, "Truth and Justice" de Estonia y "The Painted Bird" de la República Checa.