La picante frase de Graciela Alfano que enfureció a Yuyito González

La es de Matías Alé hizo referencia al mandatario en una nota a Intrusos, en la pantalla de América TV, cuando Flor de la V hizo un comentario picante.

"Me interesaría hablar con él, no desde la cama o sí, que se yo. No sé cómo será en la cama", disparó Alfano abriendo la polémica con Yutito.

La cosa no quedó ahí e Intrusos fueron a buscar a la conductora de Empezar el Día y le preguntaron por estos dichos.

"Yo ya no quiero abordar temas que son una falta de respeto al presidente de la nación, me quieren poner en ese lugar. Es mi pareja y el presidente, donde quieran hacerme preguntas que lo bajen de ese nivel lamentablemente voy a tener que retirarme", dijo Yuyito.

Y agregó: "No puedo recepcionar ni contestar nada que tenga que ver con faltarle el respeto al presidente de la nación. No me meto en los pareceres de nadie, no voy a hablar cosas del presidente de la nación, no quiero bajarlo del nivel que tiene. No voy a contestar nada que me parezca una falta de respeto”.

Lejos de que llegara la paz, Alfano le contestó a la conductora: "Yo trabajé con Yuyito. Era buena compañera, muy seria, ella llegaba a su horario, se vestía, ensayaba. Eran esas coreografías de entonces. Yo estaba embarazada en ese momento, de Gonza, el papá de las dos nenas".

Además le preguntaron sobre la pareja que hacen Yuyito González y Javier Milei. "Es una pregunta política, cualquier cosa que se hable del presidente es política. Yuyito es una figura política porque la novia del presidente es una figura política. Me parece que está bien, es una figura política y está funcionando como tal. Se coloca en un lugar en que cualquier declaración de ella ya es una declaración política. Yo no siento que le falté el respeto diciendo que lo quiero conocer, me gustaría conocer a muchos hombres y mujeres que logran cosas", expresó.

Para cerrar con el tema, Graciela Alfano aclaró: "Me encanta una persona que hace dos años hacía panelismo y de pronto se convierte en el presidente de la república con semejante porcentaje de votos. Cuando dije lo de la cama obviamente fue un chiste, se entiende, somos gente adulta. Si yo quisiera ir a la cama con alguien no lo estaría diciendo públicamente".

Graciela Alfano se comparó con La China Suárez: "Soy chinista a full"

Si bien viaja mucho, está muy al tanto de todos los temas de actualidad y tiene una opinión formada sobre cada uno. Al ser consultada sobre el romance entre La China Suárez y Franco Colapinto, Grace manifestó que le encanta todo lo que hace la ex Casi Ángeles.

"La amo a La China, soy chinista a full. Es una chica muy libre, hace lo que siente y lo que tiene ganas. Es linda, es buena actriz, entonces la van a atacar todos. Tuve una charla con ella, le dije 'sos demasiado linda, te la van a dar por todos lados', pero es preferible que te odien por ser como sos y no que te quieren por ser como los otros quieren que seas. La veo linda, libre, inteligente, con hijos, familiera, es una mujer que disfruta de su sexo y la buena madre está bien sexualmente", opinó.

Graciela reconoció que se siente muy identificada ya que ella fue muy criticada cuando sus hijos eran pequeños por la libertad con la que vivía su vida.