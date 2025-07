La preocupante razón por la que Benjamín Vicuña está deprimido: "Hace 3 días que..."

"Benjamín Vicuña está destrozado después de los posteos de la China. En estos tres días no pudo ver a sus hijos, hoy le tocaba tenerlos y fue imposible. Su exsuegra lo tiene bloqueado, la niñera apagó el teléfono y el abogado sin respuesta. Al no poder contactarlos, Benjamín fue a buscarlos a la casa", contó Ángel De Brito, a través de distintas publicaciones que fue haciendo en su historial de Instagram.

"Nadie le contestaba, el encargo le dijo que no sabía nada. Fue a la comisaria a denunciar el impedimento de contacto, hay video de Benjamín en la puerta de la casa de la madre de los niños. En la comisaría le dijeron que debe iniciar una acción penal en su contra. Lo hará mañana porque hoy fue feriado".

"Los últimos días los nenes no fueron al colegio, no vieron a la madre y no pudieron ver al padre. Vicuña y la China no se hablan. Sólo se comunican a través de sus abogados. Desde las 9 de la mañana les tocaba estar con el padre. recién los pudo tener a las 6/7 de la tarde cuando la niñera, ´con instrucciones´, se los dio. Hay audios y videos", aseguró el conductor de LAM, desde sus redes sociales.

Vicuña con hijos.jpg Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio, sus 2 hijos en común con la China Suárez.

VICUÑA RECURRIÓ A LA JUSTICIA

"Como no podía ubicar a sus hijos, Vicuña fue a la comisaría de la calle República Árabe Siria, y dio declaración. Su abogado se presentará en el Tribunal de familia para dejar asentado que, durante 9 horas, no supo dónde estaban los menores. Vicuña desistió de la denuncia en la comisaría cuando el comisario de la 14 le advirtió que tenía que denunciar penalmente a la niñera, que era la tutora a cargo", amplió Ángel, sobre el furioso presente en la vida de Benjamín, enfrentado con la madre de 2 de sus 5 hijos.

Vicuña nota 1.jpg

"A las 5 de la tarde, Vicuña recibió un mensaje del abogado de la madre para que vaya a buscar a los niños. Y claro, tengo prueba de todo y es de primerísima fuente", advirtió el periodista, sobre el final de sus publicaciones en IG. Al parecer, esta guerra Vicuña Suárez recién está empezando.

Vicuña posteo 2.jpg

Vicuña posteo 3.jpg