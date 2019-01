La producción de "Incorrectas" justificó el despido de Agustina Kämpfer

Embed https://t.co/YLVnwa5EGo Kämpfer fué un placer compartir!!! beso grande!!! nos volveremos a encontrar en esta jungla. Te reenvío tu saludo #Congratulations x tu felicidad junto a JUAN, tu novio y tu flia — Moria Casán (@Moria_Casan) 22 de enero de 2019

Pero lo que no esperaba Kämpfer es que la productora Jotax, cuya responsable es José Nuñez (quien llamó a la ex novia del ex vicepresidente de la nación, Amado Boudou y de Jorge Rial, para informarle su desvinculación al regreso de sus vacaciones de Brasil), la desmintiera por partida doble.

ADEMÁS:

Primero, la productora dijo que Agustina no tenía firmado contrato para 2019, sino que estaba apalabrada su posible continuidad. Segundo, aseguraron que en la decisión de sacarla del programa nada tuvo que ver su denuncia judicial a principio de enero contra el colega Eduardo Feinmann, quien trabaja en la mismo grupo comunicacional de América. Kampfer lo denunció por “hostigamiento”.

Así las cosas, la salida de Kämpfer, según la productora, se debe a un rotundo cambio que en los próximos días se va a registrar en Incorrectas. El primero de ellos está relacionado con el equipo de “las Vayainas”. Se quieren que sean diez en total y que sean rotativas, con recambio semanal, tal como hoy lo hace Bendita TV (Canal 9), con Beto Casella a la cabeza.

El segundo cambio que se quiere introducir es en el contenido. Aunque suceda a Intrusos, la producción quiere hacer un anclaje profundo en el mundo del espectáculo o en notas muy relacionadas por el cual el papel de Kämpfer, una periodista especialista en información sobre tendencias y noticias políticas, queda completamente desfigurado.

También se nombró los casos de Celina Rucci y Sofía Zámolo, las dos panelistas recién integradas. Su estadía sería temporaria, por el verano y no se sabe si continuaran.

Por lo pronto, Kämpfer no respondió a las razones que esgrimió la productora sobre su desvinculación. La periodista había acordado regresar a la pantalla el 28 de enero próximo, pero el viernes pasado se le comunicó la mala noticia que no será parte de este año y el lunes pasado la propia Kämpfer lo hizo público a través de su cuenta de Instagram. La ex panelista desligó a Moria de la decisión y agradeció el tiempo de trabajo compartido.i