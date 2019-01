En esta ocasión, muchas de las nominaciones correspondieron con las previsiones realizadas por los expertos, sobre todo en lo referente a la película Roma, que presenta la particularidad que fue estrenada tanto en los cines como a través de la plataforma de streaming Netflix, que la produjo junto a su realizador, Alfonso Cuarón. De esta manera, Roma sería la primera producción de Netflix compitiendo en las principales categorías.

El gigante del streaming ha sido criticado por los estudios tradicionales por su estrategia de distribución masiva en línea de contenidos originales, contra la estrategia tradicional de proyecciones limitadas a sólo unos pocos cines pero con eso, ha logrado cumplir con los requisitos indispensables para participar.

Los nominados son los siguientes:

Mejor película

Pantera Negra (Black Panther)

BlacKkKlansman

Rapsodia Bohemia (Bohemian Rhapsodhy)

La Favorita (The Favourite)

Green Book: Una amistad sin fronteras (Green Book)

Roma

Nace una Estrella (A Star is born)

El Vicepresidente: más allá del poder (Vice)

Mejor director

Spike Lee / BlacKkKlansman

Pawel Pawlikowski / Cold War (Zimna wojna)

Alfonso Cuarón / Roma

Adam McKay / El Vicepresidente: más allá del poder (Vice)

Yorgos Lanthimos / La Favorita (The Favourite)

Mejor actor

Christian Bale / El Vicepresidente: más allá del poder (Vice)

Bradley Cooper / Nace una Estrella (A Star is born)

Willem Dafoe / Van Gogh, en las puerta de la eternidad (At Eternity´s Gate)

Rami Malek / Rapsodia Bohemia (Bohemian Rhapsody)

Viggo Mortensen / Green Book: Una amistad sin fronteras (Green Book)

Mejor actriz

Alizia Aparicio / Roma

Glenn Close / La Esposa (The Wife)

Melissa McCarthy / Can You Ever Forgive Me?

Olivia Colman / La Favorita (The Favourite)

Lady Gaga / Nace una Estrella (A Star is born)

Mejor actor de reparto

Mahershala Ali / Green Book: Una amistad sin fronteras (Green Book)

Adam Driver / BlacKkKlansman

Sam Elliott / Nace una Estrella (A Star is born)

Richard E. Grant / Can you ever forgive me?

Sam Rockwell / El Vicepresidente: más allá del poder (Vice)

Mejor actriz de reparto

Regina King / If Beale Street Could Talk

Marina de Tavira / Roma

Amy Adams / El Vicepresidente: más allá del poder (Vice)

Rachel Weisz / La Favorita (The Favourite)

Emma Stone / La Favorita (The Favourite)

Mejor película en lengua extranjera

Never Look Away

Un asunto de familia

Cafarnaúm

Roma

Cold War (Zimna wojna)

Mejor película de animación

Spider-Man: Un nuevo universo (Spider-Man iInto the Spider-verse)

Isla de perros (Isle of Dogs)

Mirai

Los Increíbles 2 (The Incredibles 2)

Wifi Ralph (Ralph Breaks the Internet)

Mejor cortometraje de animación

Animal

Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Steep

Weekends

Mejor documental

Free Solo

Hale County this Morning, this Evening

Minding the gap

Of fathers and sons

RBG

Mejor cortometraje documental

Detainment

Fauve

Marguerite

Madre

Skin

Mejor guión adaptado

The Ballad of Buster Scruggs

BlacKkKlansman

Can your ever forgive me?

If Beale Street Could Talk

Nace una Estrella (A star is born)

Mejor guión original

La Favorita (The Favorite)

First Reformed

Green Book: Una amistad sin fronteras (Green Book)

Roma

El Vicepresidente: más allá del poder (Vice)

Mejor banda sonora

Pantera Negra (Black Panther)

El regreso de Mary Poppins (Mary Poppins Returns)

Isla de Perros (Isle of Dogs)

If Beale Street Could Talk

BlacKkKlansman

Mejor canción original

All the Stars / Pantera Negra (Black Panther)

I'll fight / RBG

The Place Where Lost Things Go / El regreso de Mary Poppins (Mary Poppins Returns)

Shallow / Nace una Estrella (A Star is born)

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings / If Beale Street Could Talk

Mejor edición de sonido

Pantera Negra (Black Panther)

Rapsodia Bohemia (Bohemian Rhapsodhy)

El Primer Hombre en la Luna (First Man)

Roma

Un lugar en silencio (A Quiet Place)

Mejor mezcla de sonido

Pantera Negra (Black Panther)

Rapsodia Bohemia (Bohemian Rhapsodhy)

El Primer Hombre en la Luna (First Man)

Roma

Nace una Estrella (A Star is Born)

Mejor edición

BlacKkKlansman

Rapsodia Bohemia (Bohemian Rhapsodhy)

La Favorita (The Favourite)

Green Book: Una amistad sin fronteras (Green Book)

El Vicepresidente: más allá del poder (Vice)

Mejor fotografía

Cold War (Zimna wojna)

La Favorita (The Favourite)

Roma

Nace una Estrella (A Star is born)

Never Look Away

Mejor diseño de vestuario

The Ballad of Buster Scruggs

Pantera Negra (Black Panther)

El Regreso de Mary Popping (Mary Popping Returns)

La Favorita (The Favourite)

María reina de Escocia

Mejor maquillaje y peinado

Border

María Reina de Escocia

El Vicepresidente: más allá del poder (Vice)

Mejores efectos especiales

Avengers Infinity War

Christopher Robin Un reencuentro inolvidable (Christopher Robin)

El Primer Hombre en la Luna (First Man)

Ready Player One

Han Solo: Una historia de Star Wars (Solo A Star Wars Story)

Mejor diseño de producción

Pantera Negra (Black Panther)

La Favorita (The Favorite)

El Primer Hombre en la Luna (First Man)

El Regreso de Mary Poppins (Mary Poppins Returns)

Roma