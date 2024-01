La reacción del novio de Sabrina tras verla con Alan en Gran Hermano

Hace algunas horas ambos dieron el “consentimiento” ante la cámara y se dejaron llevar por la pasión. Es que ellos, llevan varias semanas juntos, sin despegarse ni un minuto y esto es lo que llevo a la audiencia los quiera ver de novios.

GEgGnioX0AAz6yG.jpg

Horas más tarde, se los vio recostados sobre una reposera al borde de la piscina, tomando sol. Y fue Alan quien inició la conversación sobre lo que habían vivido la noche anterior. “Me siento mal. No por mí. ¿Vos? ¿Por qué?”, le comentó y preguntó el joven de Chivilcoy. “Sí, por lo mismo que vos”, respondió ella.

“¿Y ahora?”, siguió Alan. “Ya está...”, enfatizó Sabrina. “¿Te sentís mal?”, insistió él y su compañera asintió con la cabeza mientras tenía los ojos cerrados y tomaba sol, sin mirarlo. Simone le dio la mano e intentó calmarla: “Bueno, quedate tranquila que no pasa nada”.

Luego, mostraron imágenes de Sabrina dentro del confesionario hablando de su vínculo con Alan. “Es una amistad donde nos entendemos con la mirada, con todo. No va a pasar más de eso. Yo tengo novio. Cumplo en unos días ocho años y estoy segura de lo que tengo afuera y de lo que quiero también”, enfatizó la joven.

4-iR4l6DS-X1scTo.mp4

Así reaccionó Brian, el novio de Sabrina

Lo cierto es que las imágenes de lo que ocurrió en la casa se viralizaron y por supuesto, generaron toda clase de comentarios. Los más curiosos fueron a buscar a Brian en las redes y se encontraron con la nada misma.

El chico no hizo comentarios al respecto, tampoco borró sus fotos con Sabrina y dejó fluir los comentarios en los que por supuesto, hubo toda clase de chicanas y pedidos de 'venganza'. Si bien suele darle 'me gusta' a algunos comentarios, en esta ocasión, no lo hizo