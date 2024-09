"Estás con comedor nuevo": L-Gante fue a lo de Mirtha Legrand y lució sus dientes nuevos

“Bienvenido, L-Gante. Estás con comedor nuevo”, lanzó la conductora, provocando la risa de todos y del propio artista. “¡Así es! Me da pena usarlos”, respondió, divertido, mientras la animadora aseguraba que los tenía “lindos”. “¿Los estrenaste?”, indagó, con picardía. “Sí, sí. Tranquilo”, contestó él. Unos minutos después el tema volvió en la charla.

Durante la entrevista, la conductora aprovechó para preguntarle al músico la cifra que había pagado por este gran cambio estético. “¿Cuánto te costaron los dientes?”, lanzó sin rodeos. Visiblemente incómodo por la pregunta, L-Gante señaló: “Creo que salieron 500 dólares cada uno”. “¡Ah! ¡Carísimo!”, opinó Mercedes Ninci, otra de las invitadas.

“¿Vos no tenías adelante dientes de oro?”, indagó Mirtha. “Sí, tenía una funda de todos los dientes juntos, pero ahora como tengo los dientes diferentes tengo que moldearla otra vez. No me di cuenta de eso”, explicó el cantante. Acto seguido, comentó qué haría con esa pieza: “La dejaré de regalo para alguien especial”.

Esta semana L-Gante mostró su nueva dentadura en las redes sociales y sus seguidores quedaron al shock al verlo. Es que parece otra persona, y todo se lo debe al trabajo que hizo la prestigiosa odontóloga Jenny Villada, que lo recibió en una de sus clínicas en Colombia. La especialista en sonrisas también trabajó con Jowell & Randy, Rauw Alejandro y otros artistas del género urbano.

“Excelente trabajo. Me voy superfeliz y también volveré pronto”, escribió el músico de cumbia 420 junto a una foto de su transformación. Además, pidió que no se olviden de quien fue junto a una imagen de sus dientes originales. La noticia tal vez alegre a su amiga Wanda Nara, que hace dos años hizo todo lo posible por convencerlo de mejorar su aspecto y lo llevó al dentista que atiende a sus cinco hijos en Buenos Aires.

Qué dijo L-Gante cuando Mirtha Legrand le preguntó si fue novio de Wanda Nara

Durante su participación en el programa La Noche de Mirtha, L-Gante se vio sorprendido por una consulta directa de Mirtha Legrand sobre un posible romance con Wanda Nara. La conductora, con su estilo característico, le preguntó sin rodeos: “¿Estuviste de novio con Wanda o no?”.

El cantante respondió con cautela: “No, no, ahí… casi, digamos”. Además, ante la observación de Mirtha de que Wanda “parecía enamorada” de él, L-Gante agregó: “Podría llegar a ser”.

L-Gante también reveló que se encontró con Wanda hace tres días, cuando estuvieron juntos en una sesión de música. Sin embargo, aclaró que no hubo un encuentro íntimo, ya que Wanda permaneció en su casa mientras él y su equipo se quedaron trabajando y disfrutando de una copa de vino.

L-Gante contó de cómo avanza el proceso judicial que enfrenta

Al ser consultado por su hija, fruto de su relación con Tamara Báez, L-Gante contó: “Jamaica está por cumplir tres años, habla, ve videos sola en el celu, te manda al frente. Está en esa etapa”.

En cuanto al proceso judicial que tendrá que enfrentar luego de estar en la cárcel durante más de tres meses, el cumbiero señaló: “Estuve 100 días detenido. Todavía no se determinó nada, estoy a la espera de eso. Estoy en suspenso y tengo una audiencia el 8 de octubre. Estamos a la expectativa de que se solucione y, mientras tanto, aprovecho la libertad para trabajar. El trabajo nunca fue delinquir”.