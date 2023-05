La reacción de Wanda Nara cuando le mencionaron a la China Suárez

La empresaria y conductora de MasterChef ratificó su soltería durante una transmisión en vivo de Instagram conn su hermana Zaira, quien leyó algunas preguntas de los seguidores que expresaron sus distintas inquietudes.

Incluso, algunos usuarios de la rede sociales le consultaron si era amiga de la China Suárez, antes de que se desate el escándalo. “¿La China era amiga?”, leyó Zaira mientras Wanda sostenía un mate en sus manos con cara de pocos amigos.

Fue entonces que la empresaria revoleó sus ojos para un costado y lanzó un fuerte suspiro. Estos gestos fueron más que elocuentes. Luego para todos lados, tomó mate y dejó que su hermana hablara por ella. Zaira tomo la palabra y fue categórica al referirse a la vínculo entre la blonda actriz y su hermana mayor.

“No, era muy amiga de mis amigas. Pero no, amiga mía no era”, dijo la modelo haciendo referencia a la relación que la actriz tenía con Paula Chaves.

W y M.jpg Wanda Nara y Mauro Icardi juntos en "MasterChef 2023"

Qué dijo la supuesta amante de Mauro Icardi

Mauro Icardi usó sus redes sociales para asegurar que nunca le fue infiel a Wanda Nara en los 10 años que duró su relación. Escribió un comunicado tras su pelea con Moria Casán para desmentir las versiones de una periodista sobre un supuesto affaire que habría tenido hace poco tiempo en Argentina.

“Hace 10 años estoy con la misma mujer y NUNCA estuve con otra mujer, ni lo voy a estar hasta que esté soltero… ni cuando se armó tanto revuelo por una ‘historia’ de la cual cada uno sacó sus propias conclusiones y solamente los involucrados sabemos la única realidad”, escribió Icardi.

Sin embargo, Cande Leece, la señalada como tercera en discordia, se ocupó de dar detalles de lo ocurrido: “El jueves 23, él (Icardi) me llama de un teléfono y me dice ‘desbloqueame’. Lo desbloqueo, hablamos un poquito y me deja de responder. Pasó todo lo del casamiento y al otro día me dice que me estaba viniendo a buscar”, contó la joven promotora en Socios del Espectáculo.

“Emprendimos el viaje para allá, íbamos escuchando a María Becerra, que a él le gusta mucho. Llegamos a Puerto Madero y los departamentos eran de un apart hotel de un conocido de él. Obviamente, desde que me pasó a buscar hasta que llegamos yo tenía el teléfono en la cartera. Me dijo que no podía sacar el teléfono”, reveló.

“La foto, que dicen que está trucada, la saqué con el brillo bajo y en modo selfie para mandársela a mi mamá diciéndole que me estaba yendo. No le dije con quién estaba, obviamente, porque estaba al lado de él. Le dije que estaba yendo para Buenos Aires y que se quede tranquila”, agregó.

“Pasaron cosas de dos personas que se gustan. Al rato se fue, no es que se quedó toda la noche conmigo. Al ratito se va y ahí es cuando no lo veo más. Yo al otro día me tomé un colectivo para acá. Es más, te digo que me salió 9 mil pesos y me lo pagué yo”, aseguró.

“Al otro día él me bloquea de todos lados y yo no entiendo nada. Yo no sabía por qué él estaba en Argentina. Cuando entendí el motivo me enojó tanto la situación que en un momento de calentura le conté a Pochi”, concluyó la joven promotora, que descubrió que Icardi había viajado a la Argentina para grabar una participación en MasterChef junto a Wanda Nara.