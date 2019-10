La conductora de El Precio Justo había presentado a Alturria como su novio el domingo en el ciclo de Susana Giménez pero a las pocas horas se quedó mortificada con la cantidad de comentarios que el joven recibía a través de las redes sociales, acusándolo de querer aprovecharse de la fama de Lizy.

Lo cierto es que al enterarse de las palabras de Lizy decidió regresar a la casa donde estaba ella en un móvil con Vero Lozano y juntos hablaron. “Acá estoy, acompañando a Lizy. Estamos bárbaro, la pasamos bien. Estoy tranquilo. No me afectan los comentarios. Estoy bien con ella y eso es lo importante. Trato de transmitirle tranquilidad. Vamos a ver cómo sigue esta historia”, le comentó el joven Lozano.

Pero después salió al aire con Jorge Rial para disculparse por el faltazo. "Mil disculpas por no poder ir hoy. Simplemente vine a hablar con Lizy porque me enteré por los medios. Vine a contenerla porque la vi muy mal en el pase de Morfi. Me dijo que me quería proteger y cuidar de las barbaridades que se dijeron”, expresó Alturria.

“Le dije que los comentarios no me habían afectado y que ella nunca me expuso. Por ahora vamos a mantener una distancia como amigos hasta que se acomode esto, así no terminamos afectados los dos. A ella le molestó que me vieran como un trepador. No me molestó que ella demostrara que me amaba, salí a mostrarme porque la veía feliz", contó,

Pero a la noche, Lizy tomó coraje y se reconcilió con Leo, con quien fue acompañada a una función especial a beneficio de Cabaret, la obra que protagoniza Florencia Peña. Fue precisamente allí donde Lizy confesó que se había reconciliado, en un video que publicó la actriz en sus “stories” de Instagram. “Acá estoy para ver a mi adorada Florencia. (…) Vine con Leo, hice un quilombo todo el día. Me peleé me arreglé, todo, pero acá estoy firme”, dijo y luego ratificó esta información en su cuenta de Twitter.

“Al final estoy de nuevo ja ja ja. Una loca. Las opiniones son opiniones. El tema sigue siendo mío que fue quien no pudo dejar pasar pero ya está. #LocaDeAtar”, escribió la comediante.