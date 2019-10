Lizy Tagliani presentó a su novio rugbier en el living de Susana

Fiel a su estilo, Lizy hizo de esta revelación, una batería de humor mientras relataba cómo se conocieron. “Es una historia larga. Yo lo conocí en un ciclo con Nico Occhiatto y después en otro programa; y finalmente vino a competir en Minuto para Ganar. Yo dije ´éste es el de la TV´ y finalmente participó en El Precio Justo. Cuando lo vi, se hizo el cancherito, y yo, que vivo alzada con todos los participantes, no le hablé mucho en esa ocasión”, contó Lizy

“Cuando jugó, yo le pedía a Rodo (un productor), que me de algún dato de él”, agregó.

“Cuando yo me estaba yendo, vino Rodo y me pidió el Instagram ´por si me necesitaban para algo´ y resultó que era para la señorita acá”, dijo Leo, con su tonada cordobesa.

“Ni bien subo al auto, le envié un mensaje para ver si necesitaba que lo lleve”, agregó Lizi, entre risas.