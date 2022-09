La Voz Argentina: Soledad Pastorutti habló de las polémicas por el final

Después de las controversias ante el nuevo triunfo de un participante masculino -Yhosva Montoya- perteneciente al equipo de la folklorista -ganadora por tercera vez consecutiva- y a un supuesto enojo por parte de Lali Espósito, Soledad Pastorutti salió a desmentir rumores y a dar su punto de vista sobre toda la situación.

"No te voy a mentir, me sorprendió -reconoció La Sole- si bien el ganador me generaba una cosa muy especial y lo banqué hasta el final, si te metías en las redes se veía que aseguraban que esta edición la ganaba una mujer (por Ángela Navarro)".

Con respecto a las versiones de acomodo o favoritismo por algunos participantes de La Voz Argentina, Soledad Pastorutti fue contundente con su respuesta: "Eso siempre va a existir. Creo que es parte de nuestra naturaleza humana. Entiendo que no para todos ha sido la misma experiencia, pero lo que pienso es que de 210 voces que escuchamos, no escucho mucha gente que diga 'la pasé mal'".

Además, aclaró la interacción que mantiene siempre con los participantes del programa, preguntándoles cómo los tratan: "Y en general, es más positivo que negativo", precisó.

Soledad Pastorutti también se refirió al supuesto enojo de Lali Espósito por haber perdido la final y del audio que circulo en las redes: "Yo la adoro a Lali y nos bancamos mutuamente. Desde que empezó este programa sentimos que tenemos mucho en común: somos del mismo signo, las dos chispita, las dos petisitas" y confesó que se rieron mucho cuando escucharon el audio que pertenece a una película de Lali.

lali.jpg Respuesta de Lali Espósito y su explicación del origen del audio

Con respecto a la supuesta mala relación que existiría entre los jurados de La Voz Argentina, Soledad Pastorutti fue muy contundente: "Todo lo que dicen yo entiendo que sirve para otras cosas, pero en este caso quiero destacar a todos mis compañeros que fueron muy generosos, donde cada uno tiene un personaje, una impronta para dar una devolución... la realidad es que somos una gran familia que la pasamos bien y obviamente todos queremos ganar", aclaró.