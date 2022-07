Lali confirmó que su canción N5 esta dedicada a Lola Índigo

Lali Espósito al ser consultada por la periodista mendocina Marina Correa, en el programa Dio la nota, sobre si su tema N5 estaba dedicado a Lola índigo -cantante española-, respondió que “en cierta manera, sí. Es una historia larga, por eso digo que, en cierta manera, pero sí”.

Video en el que se ve a Lali Espósito y Lola Índigo a los besos.

“Es una canción que esta buenísima, a mí me encanta. Este tema es parte de una anécdota que me hace reír y me divierte”, agregó la jurado de La Voz Argentina.

Además, Lali contó que las canciones que hace siempre parten de alguna experiencia o vivencias que le ocurren en el día a día y particularmente, la experiencia que retrata en la canción. “Me hace reír y me divierte -explicó-. Cuando estaba en el estudio, con mi productor y con quien escribo, grabando este tema por supuesto que todas las anécdotas, vivencias, lo irónico, lo de verdad, todo eso uno lo termina poniendo en las canciones y le dan cuerpo y vida a la letra”.

Análisis de la canción

A través de Twitter una usuaria analizó distintas partes de la canción y expuso algunas de las posibles pistas incluidas en la canción y el videoclip sobre un romance entre las cantantes.

Hilo de fragmentos de N5, la nueva canción de Lali inspirada en su relación con Lola Índigo

“Me la comía siempre a escondidas/ es que esa nena está muy buena”, dice un fragmento de la letra con un guiño al flamenco. En esa parte, la tuitera suma una captura de un posteo de Índigo en el que comparte un fragmento de una letra que dice “ya me comí el escenario, lo que quiero es comerte a ti” y Lali le pregunta si eso va dirigido a ella.

Más adelante en el hilo señala un fragmento que dice: “ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel” y muestra una captura del video que se viralizó donde se las vio bailando en la noche madrileña.

Con respecto al fragmento que indica: “ya le dimos la portada, ahora dame de comer”, reúne varias notas de distintos portales que reparan en el vínculo que las une.

Luego indica que la mención al perfume N5 (Número 5) de Chanel también sería para la española que en uno de sus temas refiere a esa marca.

Para terminar la explicación con la frutilla del postre, el twitter muestra como en la portada del single Lali lame una rosa, casualmente la flor que lleva tatuada Índigo en el brazo.