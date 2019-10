Al ser consultada por La Voz del Interior, Lali comentó: "En primera instancia, creo que es peligroso que seamos opinólogos de todo. No todos podemos opinar sobre todo, yo trato de ser cautelosa. Lo único que tengo para decir al respecto es que cualquier caso, ya sea con un protagonista como Axel con su popularidad o el tipo de la esquina que nadie lo conoce, para mí es exactamente igual de grave una denuncia así. Siempre, como mujer y como ciudadana, voy a estar del lado de la persona denunciante. Esto te lo digo trayendo a mi mente a mi hermana, a mis amigas, a todas las mujeres de mi vida y del mundo, es lo que yo apoyo siempre", dijo.

Y finalizó: "De este caso todos estamos esperando que continúe el proceso correspondiente a una denuncia de estas características y que el resultado sea el mejor y el que vaya de la mando con la verdad. Esperemos a ver cómo sigue esta situación. Siempre voy del lado de la denunciante que busca Justicia. Es todo lo que me gustaría opinar en este momento de esta cuestión".

Por su parte el abogado que representa a la mujer que denunció al cantante Axel por abuso sexual simple, José D´Antona, aseguró ayer que otras cuatro personas refirieron haber tenido "situaciones no deseadas" con el artista pero que no sabe si "harán o no la denuncia".

"Cinco personas se comunicaron conmigo refiriendo haber sufrido distintas situaciones no deseadas con el intérprete, pero solo una de ellas recurrió a la Justicia" -en Cipolleti- y las otras cuatro "no se sabe si lo harán o cuándo", dijo D´Antona.

Indicó que "cinco personas se comunicaron con mi clienta, la periodista Paula Galloni, y conmigo: una hizo la denuncia en Río Negro y, como somos absolutamente respetuosos de ellas, bajo ningún punto de vista vamos a forzar que las otras hagan lo mismo

Y precisó: "Que las víctimas estén conversando entre sí o con este abogado, no significa que sí o sí vaya a haber más denuncias y, en caso de haberlas, nadie sabe cuándo se producirían".

Por su parte, D´Antona explicó que el próximo paso en la única causa iniciada es que el equipo de fiscales actuantes en Cipolletti dispongan las medidas de prueba, "que ellos crean (conveniente) o las que hemos pedido". De la denunciante, solo se sabe que era mayor de edad al momento del hecho y que éste tuvo lugar en 2017.