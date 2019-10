Una joven denunció al cantante Axel por presunto abuso sexual

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron a través de un comunicado que, según informó la víctima, "se trataría de un abuso sexual simple y habría ocurrido en el año 2017".

Como se trata de una denuncia por un delito contra la integridad sexual y de instancia privada, el Ministerio Público Fiscal no brindará información sobre esta causa.

"En conjunto con el abogado de la querella que representa a la víctima, se está trabajando en la obtención de evidencias de cara a fortalecer la investigación que incluyen recepción de testimonios y la solicitud de informes a distintos organismos", expresaron desde el organismo.

ADEMÁS:

"Cabe señalar, que los fiscales que intervienen en el caso mantuvieron comunicación con la víctima esta mañana y que la misma manifestó su deseo de no brindar mayor información pública del caso", dijeron.

"En consecuencia y como es política de este Ministerio Público en pos de la protección de la víctima, de evitar su revictimización y no de no perjudicar el normal avance de la investigación, sólo se informarán de manera oficial los posibles eventos procesales que pudieran darse en el caso (formulación de cargos, control de acusación o juicio), aclarando desde ya que no se brindarán mayores datos del hecho ni de las circunstancias del mismo", finalizó el comunicado.

La denuncia se radica a días de que el músico fuera el foco de otra polémica con la cantante Tini Stoessel. En las imágenes de una conferencia de prensa que brindaban varios artistas en España, se observa que la joven retira la mano de Axel de sobre su hombro, en una situación un tanto incómoda.