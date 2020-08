“Salí de ahí”, fue una de las advertencias dirigidas a la cantante que empezaron a viralizarse en las redes sociales. Haciéndose eco de estos consejos, que apelaban a su activa participación en favor de políticas públicas y gestiones de género, Lali decidió darse de baja.

Aunque la cantante prefirió no dar detalles sobre su alejamiento del proyecto, Chema decidió anunciar esta baja inesperada y demostrar su apoyo a la otra parte implicada.

“Son muchos los que me están preguntando por el remix y tengo que dar la noticia que Lali al final no va a salir. Básicamente venimos buscando 3 meses para grabar el videoclip y seguimos posponiéndolo. Montes, a pesar de ser el número uno, desde el primer momento me dio su palabra y ese remix va para la calle”, aseguró el músico español en una historia de su cuenta de Instagram.

Inmediatamente a que se difundiera este mensaje, miles de personas convirtieron a Lali en tendencia en Twitter y destacaron su sororidad.

