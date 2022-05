Lanata destrozó a Florencia Peña: "No sos Susana Giménez"

El conductor se tomo el tiempo y analizó la performance de la artista en su programa "Lanata sin filtro" y aseguró que "da vergüenza ajena".

"Vi gran parte del programa de Florencia Peña. Tardó como 12 minutos en empezar. ¿Por qué? ¿Qué tenía para decir?", comentó con dureza Lanata en su programa de radio Mitre.

image.png Florencia Peña debutó con LPA por América

"No quiero que se mezcle lo que uno pueda pensar políticamente de Peña. Pero, ¿vieron cuando uno era chico y tenía un profesor que se quería hacer el gracioso y le daba vergüenza ajena? Peña, no sos Susana. ¿Por qué no tratás de ser Peña?", continuó indignado.

Quien también se sumó a las duras críticas fue la panelista Marina Calabró, quien se detuvo a analizar en detalle el debut de LPA.

"Mi sensación es que Florencia Peña percibe que esto es una suerte de consagración personal. Lo podemos opinar, pero a mí me parece que es al contrario. Este programa, así como está planteado, pone en riesgo su carrera. Usted dice que tardó mucho en empezar y yo digo ‘ojalá no hubiera arrancado nunca’. Todo lo que vino después fue absolutamente incalificable No tengo recuerdos de haber visto un programa tan feo, desagradable e incómodo de ver", sentenció la periodista de espectáculos.

Jorge Lanata y Marina Calabró fulminaron a Flor Peña.mp4

"Me parece que este humor era viejo hace 40 años. Me suena a una estudiantina de adolescentes, a un grupo de chicos y chicas que descubren que existen palabras como ‘culo’, ‘teta’ o ‘pija’. La repetición a mansalva a como dé lugar no conduce a nada", concluyó la hija del recordado capo cómico.