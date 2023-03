Las canciones de los Oscars

En la ceremonia que se desarrolló en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Rihanna interpretó "Lift Me Up", Lady Gaga cantó "Hold my Hand", Sofia Carson y Diane Warren hicieron juntas “Applause”, mientras que David Byrne, Stephanie Hsu y Son Lux interpretaron juntos la canción "This is a Life" y Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava realizaron la performance de su tema "Naatu Naatu".

Este temase convirtió en la primera canción de una película de la India en obtener el Oscar.

En 2009, el tema "Jai Ho" de compuesto por A.R. Rahman para "Slumdog Millionaire" también ganó, pero esta película fue una producción británica, a diferencia de "RRR" que con la dirección de S. S. Rajamouli se realizó íntegramente en India.

Estas fueron las interpretaciones de las cinco canciones nominadas a los precios en el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles

Rihanna

Impecable como siempre Rihanna interpretó "Lift Me Up", nominada como Mejor Canción Original por la película "Black Panther: Wakanda Forever"

Lady Gaga

En la 95º entrega de los Premios Oscar, Lady Gaga interpretó "Hold my Hand", el tema de la pelicula "Top Gun: Maverick" protagonizada por Tom Cruise.

Sofia Carson y Diane Warren

Sofia Carson durante su actuación en la ceremonia de los Oscar interpretó “Applause”, el tema musical del filme “Tell It Like A Woman”, acompañada en el piano por la varias veces nominada al premio de la academia Diane Warren, que también es la autora del tema.

David Byrne, Stephanie Hsu y Son Lux

David Byrne, Stephanie Hsu y Son Lux subieron al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles a interpretar el tema "This is a Life" de la gran ganadora en la noche en los Oscars "Everthing Everywhere All at Once".

La ganadora, en vivo

"Naatu Naatu" interpretado por Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava de la película "RRR", ganadora del Oscar, en su interpretación en vivo.