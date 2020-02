"Le faltaría cascarita de naranja, pero bueno", señaló Nicole y se lo dieron a probar a la locutora del programa.

"Cuando lo probé al principio no me gustó pero a la segunda chupada me gustó", admitió la locutora con doble sentido. "A todas nos pasó lo mismo, locu", le siguió el juego Agustina Kämpfer. Y Nicole: "No sé, a mí la primera me encantó". ¿Con o sin cascarita? Jajajajaja.

Hacerse el dolobu

Una participante cordobesa de "Todo puede pasar" -El Nueve- hizo una coreografía pero al terminarla admitió haberse perdido. Sin embargo, la devolución de los integrantes del jurado fue bastante buena.

Graciela Alfano, por ejemplo, le dijo: "Diste todo lo que tenías en cada movimiento, estabas súper concentrada y eso es súper valioso".

Nico Occhiato le dijo a la chica: "Igual, el que está mirando en su casa no sabe si te perdiste o no".

"Bueno, la gente por ahí no pero...".

"Y bueno, la gente es la que vota -siguió el conductor-. Hay que hacerse el dolobu siempre y que pase, viste".

Se lo dijo el ganador del "Bailando". ¡Ayyyyy!