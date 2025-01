Las confesiones de Elba Marcovecchio, la viuda de Jorge Lanata

“Fue el mismo 30 de diciembre, cuando el cuerpo médico le dijo que ya no había nada que hacer. Y ahí los llamé a mis nenes, que son chiquitos y son grandes a la vez, porque ellos tenían derecho a hacer como quisieran” explicó la abogada sobre las últimas horas de vida de Lanata.

“Cuando entramos fue muy especial, porque... bueno, sabés que soy católica, y recé y le agradecí a Dios y a Jorge el tiempo que nos dio. Porque nos dio un tiempo de felicidad y de alegría. Yo me volví a enamorar y él se volvió a enamorar” agregó Elba Marcovecchio.

“Yo agradezco a Dios que Jorge estuvo en nuestras vidas porque nos dio amor" y confesó que el periodista tenía intensiones tener un hijo, pero que ella no quería “Jorge quería todo. Quería tener un hijo, quería adoptar a mis hijos, quería que nos casáramos”.

“Yo a Jorge lo veía en paz y me mataba. Lo veía irse y no podía hacer nada. No podíamos hacer nada con los médicos, y los últimos días Jorge no tenía nada, y yo le leía y le leía como si pudiera forzarlo hasta por una cuestión de egoísmo, y le leía todo el tiempo” confesó sus vivencias en los últimos días de vida de Jorge Lanata.

Sobre guerra mediática y judicial que se desató con Lola y Bárbara -las hijas del periodista- por la acusación de robar 42 objetos y 50 mil dólares del departamento en el Palacio Estrugamou, de envenenar la comida del periodista y de ocultar información sobre su estado de salud, Elba Marcovecchio explicó que existió “una interna” con las hijas de Jorge Lanata desde el inicio de la relación.

“Cuando yo un día le digo a Jorge que no entendía qué había hecho, porque si había sido algo puntual yo podía repararlo, podía tener una charla. Yo pensaba en ese momento que no le había sacado el novio a nadie ni entendía qué mal había hecho”, explicó.

Y entonces agregó “Ahí Jorge me muestra un mail, que es gemelo de este problema. Por decirle de alguna manera, pasaba en su relación anterior entre Kiwita (Sara Stewart Brown) y Bárbara (hija mayor de Lanata). Y lo que él me quería decir con eso era que no era solo conmigo, que estuviera tranquila” agregó.