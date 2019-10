Las estrellas saludaron a sus mamis en su día vía redes

"@socastiglione y yo en nuestra adorada Mdq #Plenitud Felíz dia, Gracias @raulgala por la pic de #MuseoCasanezco", honró la One, vía Instagram. Una contemporánea de divismo, Susana Giménez, también se manifestó por esta vía, junto a su mamá, María Luisa Sanders, su hija, Mecha Sarrabayrouse y su nieta, Lucía Celasco.

"Feliz Día de la Madre! Pasan los años y cada vez extraño más a la mía! Que tengan un lindísimo festejo en familia con amor... (y con muchos regalos!) #mothersday #mother #love #miss"

Un poco más extensa y acaso con la pasión que le significó su día número 13, en el rol, celebró con tierna imagen junto al pequeño Cairo Cruz. "Hoy es mi primer día de la madre. Tuve el embarazo y el parto más hermosos que pude haber soñado, solo cinco minutos de pujes le bastaron a mi gitano para salir a este mundo y partirme el corazón en mil pedazos", sostuvo repartiendo mimos además para sus abuelas.

"Cuando pensé que la tenía atada llegaste vos al mundo y lo diste vuelta. Sos la persona más maravillosa que conocí, solo me das felicidad, risas y un amor que no conocía. Sos mágico Morrison, gracias por enseñarme todos los días, espero estar a la altura como mamá...es lo más maravilloso que me pasó en la vida. Gracias por eso hijo", soltó Jimena Barón que por un rato se olvidó de su cobra femme fatal.

"Feliz día a todas las mamás!", se animó Paula Cháves abrazada a sus hijos. Lo mismo hizo la China Suarez y Pampita, ambas con sendas sonrisas de oreja a oreja.

"Bendecida con estos amores que iluminan mi vida! el mejor regalo de Dios que pude tener! Blanca @bautibomba9 #beltranrubioloco #benigorditorico #nadamásperfecto", afirmó Carolina recordando a su pequeña hija.

La lista siguió con Mariana Fabbiani, Luisana Lopilato, Inés Estevez, Dalma y Gianinna Maradona, Facundo Arana, Mariano Martínez, Luciano Pereyra, El Polaco y Sebastián Wainraich con sus respectivas mamis.

En cuanto a la Chiqui, el almuerzo no fue obstáculo para ser homenajeada. "Feliz día mamita. Te estoy escuchando vendiendo todos los avisos, obras, hay de todo. ¿Cómo estás mamita querida? ¡Feliz día!", la sorprendió Marcela Tinayre para alegría de la diva. Mirtha Legrand eligió el aire para acordar su encuentro.

La jornada dejó un halo de alegría y de melancolía, también en el mundo de las estrellas.