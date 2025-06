Wanda Nara reveló la fecha en la que arrancó la relación de Mauro Icardi y la China Suárez

"En la audiencia (en Italia, por el divorcio) me quedó muy en claro que Mauro quiere llevarse a mis hijas a vivir a Turquía. Y si es posible que yo me vaya a vivir allá. Y la jueza le dijo que no podía obligar a él ni a mí a vivir en otro país...", comenzó Wanda, a contar las últimas novedades de su enfrentamiento judicial con Mauro, en comunicación telefónica con LAM.

"Mis hijas se despiertan todas las noches con pensadillas muy feas, diciendo que tienen miedo de despertarse arriba de un avión. El papá les dice que yo las voy a ir a ver una o dos veces al año. hasta noviembre estaba todo bien para el afuera. Adentro, yo luchaba con terapia, con psicólogos y con un grupo terapéutico que está en el expediente, para alejarme de una situación violenta".

"Mauro debe 9 meses de cuota de alimentaria. Estoy esperando que se acredite su terapia psicológica para que un profesional diga lo que le está pasando. ¿Qué clase de mujer acompaña al señor Mauro Icardi que permite todo este tipo de situación como la del día de la revinculación que estuvieron con ella y 15 personas más, que le genera tanto dolor a 2 menores de edad? La justicia tutelar pidió que las nenas no se encuentren con la novia del padre, planteó Nara, al aire.

WANDA HABLÓ DEL COMIENZO ENTRE LA CHINA Y MAURO

"El Ministerio Público tutelar le pidió a Mauro que no se exponga con niños que no son de él... Y, al otro día, aparecieron imágenes virales del papá de mis hijas con otros niños en las habitaciones de mis hijas, con sus juguetes, con su ropa. La relación entre Mauro y la China empezó hace años porque nació como todos conocemos (a través de mensajes telefónicos y videollamadas)", dijo la mediática.

"De Mauro me podría haber separado en su primera infidelidad pero estaba destruido, en su peor momento. Y cuando pudo salir a flote, agarré mis cositas y le dije ´me quedo en mi país´. Yo no me acercaría nunca a una persona que este en pareja. A veces, las versiones que se inventan sobre mis supuestos romances lo hacen para generarme daño. Eso lo tengo muy en claro porque mi familia lo sufrió mucho a eso, entonces no lo haría nunca", reflexionó, Wanda, al aire del programa de América.