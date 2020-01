"Los telos no te venden porque pierden público. Lo tengo comprobado. El otro día lo pensé", disparó risueña Yanina. Y Majo Martino la apuró: "¿Fuiste a un telo? ¿Con quién fuiste?".

Yanina contestó: "No, lo pensé. Y no te voy a decir nunca. Pero planteo una situación: de repente me levanto a un tipo y digo ‘esta noche quiero darle a la matraca en un telo’. A mí me gustan los telos, el espejo arriba, las cositas...", expresó, sin poder terminar la frase ante la interrupción de Cinthia Fernández quien enérgica le dijo: "¡Ay, no, por favor, son sucios!"

Lejos de coincidir con su compañera, Yanina reveló una intimidad sexual: "¡No me importa! Sucio es mejor. Es sexo, sexo salvaje. Yo no me baño para darle a la matraca, ni me perfumo".