"Che Madame", la seducción que llegó de Mendoza

Se trata de una propuesta íntima -con cupos limitados- que comienza con una cena a la luz de las velas y continúa con un show muy especial, en un ambiente cálido y elegante, con la estética de cabaret y una atmósfera cargada de intimidad. Sobre la idea original y dirección general de la Verónica

La Madame Amparo será en la anfitriona de la velada. Ella guía, observa y manda, mientras el público es parte de un recorrido por escenas íntimas, provocadoras, cargadas de placer, con música en vivo, danza y artistas donde el goce, el poder y la belleza dicen presente.

Amparo cuenta su vida a través del arte, la historia de una mujer que lo atraviesa todo: el escenario, los cuerpos, las miradas y el deseo. Cada relato deja marcas, cada número enciende algo distinto.

El público no solo es espectador, participa con la mirada, con los sentidos y con lo que no se atreven a decir, en una noche para entregarse al arte, al deseo y al recuerdo. Porque esta historia no se actúa, se vive.

El espectáculo es una producción de Erotic Xperience, de los mendocinos Verónica Maldonado -escritora y coaching sexual y de parejas- y Sergio Cozzari -consultor-.

Actividades de la cena-show y postshow:

20:30 hs – Recepción

21 a 22:30 hs – Cena

22:30 hs – Comienzo del Show (puntual)

¿Y después del show…? La invitación a vivir el Madame Xperience hasta las 0:30 hs.

Cuando el telón cae y los cuerpos aplauden… algunos eligen subir, porque en lo alto del deseo y lejos de las miradas… existe Madame Xperience. Un recorrido reservado solo para quienes se animan a más, con luz tenue, aromas sensuales, texturas y caricias. Una experiencia para vivir con los antifaces puesto y los celulares apagados. Donde sólo importa lo que sentís.

Che Madame - Todos los jueves a las 20:30 en Selva Mía - Costa Rica 4651 - Palermo. CABA - Estreno – jueves 26 de junio

Las entradas pueden adquirirse a través de Erotic Xperience y en Selva Mia

La experiencia gastronómica tiene dos categorías ULTRA VIP y VIP, ambas incluyen bebida (botella de vino cada 2 personas, gaseosa o agua), entrada, plato principal y postre.

Código de Vestimenta: Sensual formal, con elegancia y deseo. Se requiere asistir con calzado formal para ingresar al evento

