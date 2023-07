Las series más destacadas que llegan en julio

"Grandes esperanzas"- Star+

La propuesta del realizador Steven Knight ("Peaky Blinders") y adaptada del clásico homónimo de Charles Dickens, cuenta las vivencias de Pip (Fionn Whitehead), un joven huérfano que sueña con una vida mejor y que se encuentra con un giro del destino cuando conoce a la misteriosa y excéntrica señorita Havisham (Colman), quien le enseña un oscuro camino de nuevas posibilidades que pondrán a prueba el destino del protagonista.

Embed

“The Witcher” Temporada 3 Parte 2- Netflix

En tanto, mañana desembarca en Netflix el primer volumen de la tercera temporada de The Witcher, cuya narrativa de fantasía épica basada en la megaexitosa saga literaria del escritor polaco Andrzej Sapkowski sobre un brujo caza-monstruos completará esta entrega con una segunda parte a estrenar el 27 de julio, como la última entrega con Henry Cavill en el rol principal, antes de que sea reemplazado a futuro por Liam Hemsworth.

Embed

Warrior-HBO Max

Esta temporada continua la historia basada en los escritos e ideas del actor y leyenda de las artes marciales Bruce Lee, creada por Jonathan Tropper y ambientada a fines del siglo 19 en San Francisco, cuando se desató una serie de violentas disputas entre pandillas y sociedades secretas conformadas por inmigrantes chinos.

Embed

“El clon de Tyrone”- Netflix

En “El clon de Tyrone”, tres individuos completamente desconocidos se encuentran inesperadamente unidos por una serie de sucesos escalofriantes. John Boyega, Jamie Foxx y Kiefer Sutherland interpretan a estos protagonistas que se ven inmersos en una peligrosa conspiración gubernamental. A medida que investigan y siguen el rastro de esta conspiración, deben descubrir cuál es el objetivo final detrás de los oscuros planes del gobierno.

Embed

'El abogado del Lincoln' Temporada 2- Netflix

El abogado Mickey Haller (Manuel García Rulfo), es un idealista que lleva casos de todo tipo en Los Ángeles desde el asiento trasero de su coche. La serie se basa en los bestsellers de Michael Connelly y esta segunda temporada se inspira en El quinto testigo, cuarta novela de la saga de El abogado del Lincoln, del célebre escritor Michael Connelly.

Embed

Pancho Villa – El Centauro del Norte- Star+

La serie relata la vida de Doroteo Arango, más conocido como Francisco “Pancho” Villa, desde su inicio en el bandidaje, siendo muy joven, hasta su muerte en una emboscada. La producción es protagonizada por Jorge A. Jiménez y relata la historia de Villa desde el hombre fascinado por su propio mito y que hacía lo posible para aumentarlo, pasando por lo contado por historiadores hostiles hasta un Hollywood interesado en filmarlo.

Embed

How I Met Your Father (Temporada 2 – Parte 2)- Star+

En un futuro cercano, Sophie le cuenta a su hijo cómo conoció a su padre: una historia que nos catapulta al año 2021, cuando Sophie y su muy unido grupo de amigos están en medio de averiguar qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas.

Embed

'How to with John Wilson', temporada 3- HBO MAX

La tercera y última temporada de la aclamada serie de comedia documental original de HBO tendrá seis nuevos episodios en los que el documentalista y autodenominado "neoyorquino ansioso" John Wilson continúa su sincera misión de autodescubrimiento, exploración y observación mientras filma las vidas de sus vecinos de Nueva York mientras intenta dar consejos cotidianos sobre seis nuevos temas engañosamente simples y tremendamente aleatorios.