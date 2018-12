Laurencio Adot y Beatriz Salomón, por el camino de la recuperación

“Siempre el chiste era ‘te va a dar un ACV’ y ese mismo día me lo dijeron”, señaló el diseñador, quien se descompensó a principios de agosto y aún continúa en proceso de recuperación. Adot presentó el pasado fin de semana su nueva colección y continúa su proceso de recuperación, contando que cuando estaba mal, sintió a su mamá.

“Estoy vivo, uno de cada tres argentinos tienen un ACV, es demasiado, demasiada gente y me tocó”, dijo agradecido de poder estar trabajando, en diálogo con Involucrados, aquí y ahora. Sobre su estad de saludo, agregó: “Recuperé la pierna, estoy recuperando el brazo derecho, fue del lado izquierdo el ACV”.

Por su hipertensión, tendrá que tomar pastillas de por vida: “La verdad que me hice el vivo y no la tomé y pagué muy caro el juego de no cuidarme”. Además, dijo que el estrés y las presiones laborales pueden haber influido.

Laurencio contó que mientras estaba inconsciente sentía lo que pasaba a su alrededor, pero no encontraba la forma de expresarlo. “Estuve con mi mama, no sé si lo van a entender, es cuestión mía, estuve con mi mamá, la sentí y no es el momento, había una luz naranja alrededor”, recordó.

Por su parte, Beatriz Salomón, quien fue operada de la cadera el viernes pasado en el Hospital Fernández, aseguró desde allí: “Estoy estable” y agregó que ayer logró pararse y hacer dos pasos para adelante y otros dos para atrás.

“Eso es muy importante porque hay que hacer ejercicios con la prótesis”, detalló sobre la donación que recibió la semana pasada horas antes de la intervención: “Por suerte un alma donó la prótesis, porque costaba una fortuna. Y salió todo maravillosamente bien”.

La actriz dio una entrevista telefónica a Los ángeles de la mañana y también habló del tratamiento que está realizando para luchar contra su enfermedad.

“Yo creo que en unos días me dan el alta. Y seguiré con el otro tratamiento y las vías que me ponen para mejorar otro problema que tengo y que también voy a salir para adelante”, dijo quien está acompañada por sus hijas y hermanos.

“Hay una medicación nueva, que es un refuerzo de la anterior. Ahora estoy en plena rehabilitación”, detalló.